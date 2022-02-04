Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng đàn khẳng định 'ngoan' giữa ồn ào với nữ doanh nhân 'nghìn tỷ'

Hậu trường 04/02/2022 18:44

Dòng trạng thái mới nhất của Đàm Vĩnh Hưng giữa lúc lùm xùm của nam ca sĩ và nữ doanh nhân Bình Dương chưa hạ nhiệt đã thu hút được nhiều sự chú ý từ phía công chúng.

Tối mùng 3 Tết vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đã biểu diễn tại một phòng trà tại Thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian dài vắng bóng vì dịch bệnh và vướng vào lùm xùm từ thiện. Mới đây, nam ca sĩ đã đăng tải loạt hình ảnh đêm diễn của mình cùng với dòng caption khá ẩn ý: "Ngoan là có thưởng! Ở đâu cũng thế, hư và quấy là bị phạt úp mặt vô tường nha bé! Vâng mình chọn ngoan".

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Status gây chú ý của Đàm Vĩnh Hưng

Vì status của Đàm Vĩnh Hưng có nhắc đến "ngoan" và "hư" nên không khỏi làm nhiều người liên tưởng đến vụ lùm xùm vẫn đang tiếp diễn của nam ca sĩ và nữ đại gia người Bình Dương. Được biết, trước đó người này còn từng công bố mình đã mua đến hơn 80 triệu tiền vé đêm diễn mùng 1 Tết của Đàm Vĩnh Hưng. Điều này đã khiến nhiều người ủng hộ nữ đại gia tập trung đông tại trước cửa phòng trà và gây mất trật tự công cộng.

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Nam ca sĩ cháy hết mình tại đêm diễn mùng 3 Tết

“Trong 25 năm đi làm nghệ thuật của mình, chưa bao giờ Đàm Vĩnh Hưng đi hát lại mang tâm trạng như ngày hôm nay. Thật ra tôi cười chứ tôi thấy xấu hổ với khán giả của mình, nhất là những fan lớn tuổi đã theo dõi Hưng suốt nhiều năm qua. Bởi vì hôm nay, quý vị có mặt ở ngày hôm nay không được bình thường như mọi ngày.

Tất cả những cảm xúc khiến cho quý vị bị đảo lộn, Hưng không phải là người làm ra lỗi này, chắc chắn quý vị hiểu. Không hiểu đến giờ phút này lại có một chuyện lạ lùng xảy ra ở một đất nước đầy đủ pháp luật và mọi thứ đến như vậy, nên Hưng cũng hơi buồn." - Đàm Vĩnh Hưng tâm sự tại đêm diễn.

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Tuy buồn vì những gì đã xảy ra vào thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng hoàn thành tốt đêm diễn

Ảnh: FBNV, chụp màn hình

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