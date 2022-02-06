Đến thăm đám tang vắng lặng của cố nghệ sĩ Hoàng Lan, Phi Phụng bùi ngùi: 'Chị ra đi thanh thản nhé, hết đau hết khổ rồi'

Hậu trường 06/02/2022 10:40

Nghệ sĩ Hoàng Lan ra đi ngay mùng 4 Tết khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, vì cố nghệ sĩ không có người thân đứng ra lo liệu đám tang, lại ra đi đột ngột nên ít người tới viếng, không khí vô cùng vắng lặng.

Theo VietNamNet, chị Lê Thị Thắm - người em kết nghĩa cũng là người chăm sóc trực tiếp Hoàng Lan cho hay nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở quận 11, TP.HCM. Được biết, sức khỏe của Hoàng Lan đã suy kiệt vào những ngày qua. Bà thường mệt, khó thở và đau nhức người. Sáng ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), sau khi dùng bữa bà than khó tiêu và nằm nghỉ. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nữ nghệ sĩ đã qua đời.

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Nghệ sĩ Hoàng Lan đã qua đời - Ành: Internet

Nghệ sĩ Phi Phụng cho biết chị và một số người bạn hiện cố gắng thu xếp cho tang lễ của Hoàng Lan. Do nữ nghệ sĩ từ lâu mất liên lạc với gia đình nên các thủ tục báo tử và mai táng cũng ít nhiều gặp trở ngại. 

"Chúng tôi đang liên hệ với người nhà Hoàng Lan. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đưa linh cữu em lên Chùa Nghệ sĩ ở quận Gò Vấp để tổ chức lễ tang. Sinh thời Lan sống cô quạnh, tôi mong khi ra đi em thấy an ủi phần nào vì tình thương của khán giả và anh chị em đồng nghiệp" - chị chia sẻ. 

Ngày 5/2, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã chia sẻ cáo phó và hình ảnh đám tang của đàn chị. Cô cho biết: "Xin báo cho anh chị em đồng nghiệp ngày giờ viếng nghệ sĩ Hoàng Lan. Sáng mai đưa chị đi sớm nên xin báo Mọi người đến thắp cho Chị nén nhang hoặc khấn vọng cho chị ạ".

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Cáo phó và hình ảnh tang lễ của Hoàng Lan được Trịnh Kin Choi chia sẻ - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên kênh Youtube của nhóm Ngũ Long Du Lý đã đăng tải đoạn clip các nghệ sĩ gồm Phi Phụng, Phương Dung và Thụy Mười đến viếng đám tang đàn chị tại chùa Nghệ Sĩ.

"Hôm nay tôi và Phương Dung, Thụy Mười đại diện cho nhóm Ngũ long du ký (nhóm 5 nghệ sĩ gồm Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Năm Chà, Diễm Hương) tới viếng đám tang chị Hoàng Lan. Do chị Hoàng Lan không có nhà cửa, cũng không liên lạc được với người thân, anh chị em nên nghệ sĩ chúng tôi lo đám tang cho chị tại chùa Nghệ Sĩ, không biết có ai biết mà tới viếng chị không" - nghệ sĩ Phi Phụng xót xa cho biết.

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Phi Phung, Phương Dung và Thụy Mười tới viếng đám tang đàn chị tại chùa Nghệ Sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, vì nghệ sĩ Hoàng Lan không có người thân đứng ra lo liệu đám tang, lại ra đi đột ngột đúng ngày Tết nên ít người tới viếng. Đám tang vô cùng vắng lặng. Khi Phi Phụng và Phương Dung, Thụy Mười tới, cả đám tang chỉ có vài người em họ, bà Lê Thị Thắm túc trực và một số Youtuber đến quay clip đăng Youtube.

Đứng bên quan tài Hoàng Lan, nghệ sĩ Phương Dung nghẹn ngào: "Thôi thì chị Hoàng Lan cũng được yên nghỉ. 11 năm nay chị ấy bị căn bệnh hành hạ, tội lắm. Chúng tôi đã tới thăm chị Hoàng Lan nhiều lần và lần nào cũng thấy chị đau đớn, tay chân co quắp, khổ cực, nên bây giờ chị ra đi cũng là nhẹ nhàng, giải thoát. Coi như chúng tôi tới gặp chị lần cuối".

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Phương Dung chia sẻ về đàn chị - Ảnh: Chụp màn hình

Nghệ sĩ Phi Phụng cũng nói: "Chị Hoàng Lan ra đi thanh thản nhé, hết đau hết khổ rồi, đi về với Phật được rồi. 11 năm rồi, giờ ra đi cũng yên lòng".

Trịnh Kim Chi nghẹn ngào trong tang lễ NS Hoàng Lan 'sáng mai đưa chị đi sớm', hé lộ đôi dòng cáo phó đơn sơ, khung cảnh vắng lặng đến chạnh lòng

Trịnh Kim Chi nghẹn ngào trong tang lễ NS Hoàng Lan 'sáng mai đưa chị đi sớm', hé lộ đôi dòng cáo phó đơn sơ, khung cảnh vắng lặng đến chạnh lòng

Chiều tối ngày 5/2 (Tức mùng 5 Tết), nữ diễn viên Trịnh Kim Chi đã trực tiếp đến viếng tại tang lễ và thay mặt gia đình công bố cáo phó của NS Hoàng Lan cho khán giả yêu mến cố nghệ sĩ được biết.

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