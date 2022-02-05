Cố nghệ sĩ Hoàng Lan và cuộc đời đầy bi thảm: Một mình bươn chải nuôi 8 người em, chuẩn bị thuốc ngủ nếu phẫu thuật bất thành

Sau khi nhận được tin cố nghệ sĩ Hoàng Lan đã qua đời vào tối ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần, NSƯT Hạnh Thúy đã có đôi dòng cảm tâm sự dành cho người đàn chị bạc mệnh ra đi mãi mãi ở tuổi 63.

"Cô hay mặc đồ màu sắc rực rỡ và cổ áo rộng khoe bờ ngực vun tròn rất đẹp, đeo sợi dây chuyền thiệt bự. Lúc nào cũng sang sảng và nhiều năng lượng với giọng cười giòn giã. Hàng chục năm đều là một Hoàng Lan như thế." - NSƯT Hạnh Thúy viết.

NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ, lần đầu gặp gỡ cố nghệ sĩ Hoàng Lan là lần hợp tác trong phim Trăng Không Mùa. Ấn tượng đầu của cô về cố NS là một người có thân hình phốp pháp, da trắng, giọng nói sang sảng và mái tóc xù mì với lối trang điểm đậm. Ngoài ra, trong sự nghiệp của Hoàng Lan, cô thường vào những vai như má mì, giang hồ, dữ dằn hoặc các cô gái lỡ thì, vô duyên...

Khi cố NS Hoàng Lan bắt đầu bệnh, giọng nói của cô thay đổi, ít sang sảng hơn và chân tay cũng yếu đi nhiều phần. Tuy vậy, NSƯT Hạnh Thúy vẫn tinh ý phát hiện được dù cô có cố giấu và luôn đi phía sau để không làm phiền mọi người. Sau một lần đột quỵ và phải bước vào phòng mổ, cố NS Hoàng Lan tuy vẫn đẹp và vui tươi như vậy nhưng lại mang nỗi lo về việc phẫu thuật thất bại và sợ xấu, sợ trở nên vô dụng và không thể đi diễn được.

"Cô thậm chí nói đã chuẩn bị sẵn thuốc ngủ để nếu ca phẫu thuật không thành công, không đi lại tự nhiên như bình thường có lẽ sẽ chọn cái chết vì không muốn làm phiền ai cả." - NSƯT Hạnh Thúy kể lại.

Cố NS Hoàng Lan đẹp rực rỡ thời son sắc

Ca phẫu thuật đó quả thật đã không thành công nhưng may thay cố NS Hoàng Lan vẫn còn kiên trì vào cuộc sống và cố tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Tuy vậy, bệnh tật đã quật ngã cô, dù cho bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và nhiều khán giả có giúp sức cô trong kinh phí điều trị thì cô vẫn đã mãi mãi rời xa mọi người.

"Nhưng nhớ nhất, thương nhất vẫn là cứ tắc lưỡi than muốn đi diễn, muốn đi quay, muốn được sống bằng tiền mình làm ra chứ không muốn làm phiền mọi người…

Mỗi lần nhắc về nghề lại lấp lánh khát khao và nhiều hi vọng chỉ có điều ước vọng đó ngày càng xa và bây giờ thì đành khép lại. Cuộc đời cô nhiều chìm nổi mình không biết hết, nhưng sau những thời gian làm việc, gặp gỡ cùng cô thì quãng sau cùng thật sự khó khăn với một người phụ nữ vốn dĩ đẹp như cô Hoàng Lan.

Đóa Hoàng Lan rạng rỡ ngày nào giờ đã khép cánh, chia biệt bạn bè, khán giả để về với cát bụi, gác lại ước mơ dở dang là được lần nữa sống cùng nhân vật". - NSƯT Hạnh Thúy nghẹn ngào.

Bệnh tật đã khiến con người Hoàng Lan trở nên tàn tạ...

Được biết, cố NS Hoàng Lan sinh năm 1959, là con cả trong gia đình gồm có 9 chị em. Năm cô 29 tuổi, cha mẹ qua đời, Hoàng Lan trở thành trụ cột chính trong gia đình, kể từ đó cô trở thành trụ cột chính trong gia đình, ngoài diễn xuất, cô phải bươn chải mưu sinh thêm để lo cho gia đình.

Có thời gian, cô mở thêm quán bún bò để tăng thu nhập, rồi đầu tư vào nuôi tôm. Nhưng việc nuôi tôm thua lỗ khiến cô phải bán nhà trả nợ, rơi vào cảnh túng thiếu rồi ra đi trong bệnh tật.

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