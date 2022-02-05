Nhiều nghệ sĩ Việt đau buồn khi nghe tin nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.

Xác nhận trên Vietnamnet, chị Lê Thị Thắm- người chăm sóc trực tiếp diễn viên Hoàng Lan cho hay nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở quận 11, TP.HCM vào tối 4/2. Được biết, sức khoẻ của Hoàng Lan đã suy kiệt vào những ngày qua.

Bà thường mệt, khó thở và đau nhức người. Sáng ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), sau khi dùng bữa bà than khó tiêu và nằm nghỉ. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nữ nghệ sĩ đã qua đời. Nữ nghệ sĩ "Cổng Mặt Trời" qua đời tại căn nhà thuê ở Quận 11, TP.HCM, hưởng thọ 63 tuổi.

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật.

Khi biết tin nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời, nhiều anh em đồng nghiệp như NSND Việt Anh, Cát Tường, ca sĩ Ngọc Ánh, Trấn Thành đều không khỏi xót xa trước sự ra đi của NS Hoàng Lan. Trong lúc còn sinh thời, nhiều nghệ sĩ đã đến thăm và hỗ trợ vật chất giúp NS Hoàng Lan chữa bệnh như MC Trấn Thành diễn viên Phi Phụng - Phương Dung, diễn viên Trịnh Kim Chi...

Trấn Thành đau buồn viết lời tiễn biệt đàn chị: "Hết đau đớn rồi, thôi nghỉ ngơi chị nhé".

Diễn viên Quốc Thuận vĩnh biệt nghệ sĩ Hoàng Lan.

Nhiều sao Việt nói lời tiễn biệt nghệ sĩ Hoàng Lan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-va-loat-sao-viet-dau-xot-khi-nghe-si-hoang-lan-qua-doi-448732.html