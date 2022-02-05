Sự nghiệp nghệ thuật ấn tượng của NS Hoàng Lan: Chuyên trị các vai 'má mì, phản diện' trong loạt phim đình đám

Hậu trường 05/02/2022 08:34

Trước khi đổ bệnh nặng, nghệ sĩ Hoàng Lan từng là gương mặt quen thuộc với sân khấu kịch lẫn các bộ phim truyền hình.

Ngay những ngày đầu năm Nhâm Dần, showbiz Việt liên tiếp đón nhận tin buồn, đặc biệt là sự ra đi của nghệ sĩ Hoàng Lan vào tối muộn 4/2. Được biết, nữ diễn viên đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở TP.HCM sau quãng thời gian dài chống chọi với bệnh tật quái ác và hưởng thọ 63 tuổi. 

Theo thông tin của Saostar, trước khi đổ bệnh nặng, nghệ sĩ Hoàng Lan từng là gương mặt quen thuộc với sân khấu kịch lẫn các bộ phim truyền hình. Được biết, nữ nghệ sĩ đã gắn bó với nghệ thuật suốt 30 năm và để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ nét diễn tự nhiên, duyên dáng.

Khi mới 17 tuổi, bà đã trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang. Sau nhiều năm lăn lộn trên các sân khấu lớn nhỏ, Hoàng Lan ghi dấu trong lòng khán giả phía Nam với các vai diễn như Hai Mưa Nắng, Lan Xì - po, má mì, chủ quán cơm tù,... trong chương trình Trong nhà ngoài phố trong những năm 2000. 

 

Sự nghiệp nghệ thuật ấn tượng của NS Hoàng Lan: Chuyên trị các vai 'má mì, phản diện' trong loạt phim đình đám - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hoàng Lan đau đớn với bệnh tật những ngày cuối đời - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Hoàng Lan còn được xem là gương mặt chủ chốt của đoàn kịch khi toàn đảm nhận những vai chính trong các vở kịch tiếng tăm, đặc biệt phải kể đến như vở Quyết đấu giữa sương mù khi bà tham gia đoàn kịch Công an nhân dân.

Nhắc đến Hoàng Lan, khán giả không thể không nhớ đến những vai diễn ác, chanh chua, má mì,.. Sự nghiệp nghệ thuật của cố nghệ sĩ Hoàng Lan có nhiều thành tích nổi bật, trong đó bà từng được nhận giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim quốc gia lần thứ 16. 

Bộ phim cuối cùng trước khi dừng đóng của bà là Cổng mặt trời, thời điểm đó đã bị bệnh tai biến nhưng vì lỡ ký hợp đồng nên Hoàng Lan cắn răng đóng cho hết phim. Trên phim ảnh là thế nhưng ngoài đời, Hoàng Lan lại là một người sống bình dị, gần gũi. 

 

Sự nghiệp nghệ thuật ấn tượng của NS Hoàng Lan: Chuyên trị các vai 'má mì, phản diện' trong loạt phim đình đám - Ảnh 2
Vai diễn cuối cùng của nghệ sĩ Hoàng Lan trong phim đình đám 'Cổng mặt trời' trước khi đổ bệnh nặng - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, tang lễ của nghệ sĩ Hoàng Lan sẽ được tổ chức tại Chùa Nghệ Sĩ. Theo thông tin của báo Người Lao động, chị Thắm - người chăm sóc sức khỏe nữ nghệ sĩ những ngày cuối đời cho biết, sáng mùng 4 Tết, như thường lệ, chị đút cơm cho Hoàng Lan ăn nhưng sau đó nữ nghệ sĩ có triệu chứng khó tiêu. Đến lúc tối thì Hoàng Lan ra đi lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày.

"Bệnh tình trở nặng, cộng thêm chi phí điều trị cạn kiệt, chị Hoàng Lan rơi vào cảnh bế tắc. Hôm nay chị ấy đã ra đi, xem như giải thoát sự đau đớn đối với chị" – chị Lê Thị Thắm xúc động nói.

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời: Sinh thời sống cô quạnh, vài tiếng trước khi mất còn thều thào nói chuyện vài câu

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời: Sinh thời sống cô quạnh, vài tiếng trước khi mất còn thều thào nói chuyện vài câu

Nghệ sĩ Hoàng Lan đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở quận 11, TP.HCM. Theo người chăm sóc trực tiếp cho nữ nghệ sĩ, sáng mùng 4 Tết, sau khi dùng bữa bà than khó tiêu và nằm nghỉ. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Hoàng Lan đã qua đời.

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