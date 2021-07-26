Sau nhiều tháng nằm viện vì hoại tử lưng, sức khỏe nghệ sĩ Hoàng Lan giờ ra sao?

Hậu trường 26/07/2021 11:55

Nghệ sĩ Hoàng Lan từng phải nằm viện thời gian dài vì hoại tử lưng, lộ cả xương sống.

Thời gian qua, người hâm mộ không khỏi lo lắng và luôn quan tâm theo dõi tình trạng bệnh của nữ nghệ sĩ Hoàng Lan. Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã gửi tin vui đến khán giả khi thông báo sức khoẻ của đàn chị đã có nhiều diễn tiến tích cực sau nhiều tháng phẫu thuật lần 2 vì hoại tử lưng. Trịnh Kim Chi cho biết:

"Sau mấy tháng phải điều trị tại bệnh viện, Nghệ sĩ Hoàng Lan đã được về và điều trị tại nhà, hiện tại sức khoẻ khá ổn. Chị ngồi được nhưng phải có người đỡ, các ngón tay đã giãn ra được chút xíu, ăn uống bình thường, nói chuyện vẫn bị lắp bắp…"

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Bài viết thông báo tin vui về bệnh tình của nghệ sĩ Hoàng Lan - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh thông báo tin vui đến người hâm mộ, Trịnh Kim Chi cũng nhắn gửi lời cảm ơn của nghệ sĩ Hoàng Lan dành cho các mạnh thường quân, các anh chị em đồng nghiệp đã hỗ trợ hết mình trong quá trình điều trị vừa qua: "Chị Hoàng Lan nhờ Kim Chi nhắn là chị gửi lời chúc khán giả và dân mình được bình an và mạnh khỏe, chúc tất cả khán giả và dân mình vượt qua dịch bệnh này."

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NSƯT Trịnh Kim Chi luôn theo sát và kêu gọi sự hỗ trợ từ mọi người để giúp cho nghệ sĩ Hoàng Lan trong thời gian điều trị bệnh - Ảnh: Internet

Phía dưới bài viết, rất nhiều khán giả, anh chị em đồng nghiệp bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng đến nghệ sĩ Hoàng Lan. Mọi người đều cầu mong nữ nghệ sĩ mau chóng vượt qua căn bệnh đau đớn này. Đồng thời, một số ý kiến cũng bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng nhân ái của NSƯT Trịnh Kim Chi.

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Bình luận dưới bài viết thông báo tin vui của NSƯT Trịnh Kim Chi - Ảnh: Chụp màn hình
Tình hình sức khoẻ của nghệ sĩ Hoàng Lan như thế nào sau nhiều tháng phẫu thuật vì hoại tử lưng?

Tình hình sức khoẻ của nghệ sĩ Hoàng Lan như thế nào sau nhiều tháng phẫu thuật vì hoại tử lưng?

Trải qua 2 cuộc phẫu thuật cột sống vì bị hoại tử lưng, sức khoẻ nghệ sĩ Hoàng Lan đã ổn định, được xuất viện về nhà trọ nghỉ ngơi.

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