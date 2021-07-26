Sau nhiều tháng nằm viện vì hoại tử lưng, sức khỏe nghệ sĩ Hoàng Lan giờ ra sao?

Thời gian qua, người hâm mộ không khỏi lo lắng và luôn quan tâm theo dõi tình trạng bệnh của nữ nghệ sĩ Hoàng Lan. Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Trịnh Kim Chi đã gửi tin vui đến khán giả khi thông báo sức khoẻ của đàn chị đã có nhiều diễn tiến tích cực sau nhiều tháng phẫu thuật lần 2 vì hoại tử lưng. Trịnh Kim Chi cho biết:

"Sau mấy tháng phải điều trị tại bệnh viện, Nghệ sĩ Hoàng Lan đã được về và điều trị tại nhà, hiện tại sức khoẻ khá ổn. Chị ngồi được nhưng phải có người đỡ, các ngón tay đã giãn ra được chút xíu, ăn uống bình thường, nói chuyện vẫn bị lắp bắp…"