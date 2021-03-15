Nhận hơn 400 triệu tiền quyên góp nhưng Trịnh Kim Chi chỉ đưa NS Hoàng Lan 30 triệu, nguyên nhân vì sao?

Sao Việt 15/03/2021 16:25

Chỉ sau vài ngày đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ NS Hoàng lan, diễn viên Trịnh Kim Chi đã nhận được hơn 400 triệu đồng.

Cách đây không lâu, thông tin NS Hoàng Lan nhập viện điều trị vì bệnh tình trở nặng đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sau khi tiến hành phẫu thuật vùng lưng bị hoại tử, nữ nghệ sĩ phải nằm một chỗ. Bên cạnh đó, phần tay của Hoàng Lan cũng bị co rút và phải tập vật lý trị liệu để hồi phục.

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NS Hoàng Lan mắc nhiều căn bệnh như tai biến, thoát vị đĩa đệm, cột sống… - Ảnh: FB

Trước hoàn cảnh khó khăn của đồng nghiệp, “bà bầu sân khấu” Trịnh Kim Chi đã đến thăm hỏi, giúp đỡ và kêu gọi quyên góp cho NS Hoàng Lan. Nhờ sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả mà số tiền hiện tại đã hơn 400 triệu đồng.  

Mới đây, trên kênh Youtube riêng, Trịnh Kim Chi đăng tải đoạn clip quay lại cảnh cô đến bệnh viện thăm nghệ sĩ Hoàng Lan và đưa đàn chị 30 triệu trích từ số tiền ủng hộ hơn 400 triệu.

Theo đó, cô cũng nói rõ lý do và giải thích cặn kẽ với nghệ sĩ Hoàng Lan về việc không trao hết số tiền ủng hộ: “Vì số tiền khá lớn, mà chị không có người thân nên nếu đưa cho chị thì cũng không yên tâm. Tạm thời em sẽ giữ số tiền này… Bây giờ số tiền quá lớn, mà của mọi người ủng hộ nên phải cân nhắc. Ví dụ như bác sĩ nói cần số tiền lớn để chữa trị thì chị cứ nói em, em sẽ trích số tiền đó ra”.

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Trịnh Kim Chi đến thăm...
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...và trao 30 triệu đồng cho NS Hoàng Lan - Ảnh: FB

Được biết, vì NS Hoàng Lan sống một mình, không người thân bên cạnh nên việc để nữ nghệ sĩ giữ toàn bộ số tiền khá nguy hiểm. Chính vì vậy, Trịnh Kim Chi sẽ giữ thay nữ nghệ sĩ để chi trả những khoản phí cần thiết. Ngoài ra, Trịnh Kim Chi cũng sẽ là người thanh toán tiền lương cho người chăm sóc NS Hoàng Lan.

Trịnh Kim Chi chia sẻ thêm: “Tôi cũng nói với chị nếu một ngày nào đó chị có người thân nào tin tưởng, muốn giao tiền đó lại tôi sẽ đưa nhưng trước sự chứng kiến của chị Lan. Còn bây giờ tôi phải có trách nhiệm số tiền này, vì mọi người đã ủng hộ chị, giao tin tưởng cho tôi. Vì thế tôi phải có trách nhiệm”.

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