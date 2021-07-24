Tình hình sức khoẻ của nghệ sĩ Hoàng Lan như thế nào sau nhiều tháng phẫu thuật vì hoại tử lưng?

Trải qua 2 cuộc phẫu thuật cột sống vì bị hoại tử lưng, sức khoẻ nghệ sĩ Hoàng Lan đã ổn định, được xuất viện về nhà trọ nghỉ ngơi.

Nghệ sĩ Hoàng Lan từng là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt Nam, chuyên trị những vai phản diện, dữ dằn. Thế nhưng, trái với hào quang của nghệ thuật, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ghi được tên tuổi trong lòng khán giả thì bất ngờ nữ nghệ sĩ lại rơi vào cảnh bệnh tật khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Trong suốt nhiều năm qua, Hoàng Lan chống chọi không ngừng trong cảnh bệnh tật khiến đông đảo khán giả vô cùng xót xa mỗi khi chứng kiến hình ảnh của bà. Sau 2 lần phẫu thuật cột sống vì bị hoại tử lưng, mới đây, người em nuôi của Hoàng Lan đã tiết lộ về tình trạng hiện tại của bà.

Nghệ sĩ Hoàng Lan sống trong cảnh bệnh tật, khó khăn - Ảnh: Internet Từ chứng suy thận, nữ nghệ sĩ bắt đầu mệt mỏi nhiều hơn và chân đứng không vững. Năm 2016, nữ nghệ sĩ mắc thêm chứng bệnh Parkinson, cột sống và giãn tĩnh mạch. Những biến chứng bệnh phức tạp khiến sức khỏe của bà ngày càng suy yếu, mắt phải bị hỏng, mắt trái mờ dần và phải nằm một chỗ suốt nhiều năm qua. Khi biết thông tin, giới nghệ sĩ cũng nhiều lần ghé thăm bà. Đồng thời, họ cũng chung tay quyên góp giúp nữ diễn viên có chi phí để tiếp tục chữa trị bệnh quái ác Giới nghệ sĩ cũng chung tay quyên góp để giúp Hoàng Lan có chi phí để tiếp tục điều trị bệnh - Ảnh: Internet Mới đây, trao đổi với báo Thanh Niên, người chăm sóc Hoàng Lan cho biết hiện tại, sức khỏe của nữ nghệ sĩ có nhiều tiến triển tích cực, vết mổ cũng đã lành. Đồng thời, tinh thần của bà cũng ổn định và lạc quan hơn: "Hiện tại, chị Hoàng Lan ăn uống bình thường. Vết thương cũng đã lành nhưng do dịch bệnh quá nên chị ấy xin xuất viện, về lại nhà trọ ở quận 11 nghỉ ngơi. Chị Lan không đi đứng hay ngồi được, chỉ nằm một chỗ thôi".

Hoàng Lan xuất hiện tươi tắn trên sóng truyền hình một năm về trước - Ảnh: Internet Theo chia sẻ thêm của người chăm sóc nữ diễn viên, căn nhà trọ đang thuê ở hơn 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, do thấy Hoàng Lan đau bệnh nên chủ nhà cũng bớt. Ngoài tiền trọ, mỗi tháng bà phải chi trả thêm tiền cho việc thuốc men, ăn uống,.... Các chi phí này do các nhà hảo tâm vì thương cho hoàn cảnh của nữ nghệ sĩ mà giúp đỡ.

Nghệ sĩ Hoàng Lan đau đớn khi bị hoại tử lưng: Chị ấy giờ rất thương tâm, người thân không thèm đến "Tôi nghỉ diễn đến nay cũng phải chục năm rồi. Tôi nhớ nghề lắm, làm nghề cả đời nên không quên được nghề. Tâm nguyện của tôi là được khỏe lại" – nghệ sĩ Hoàng Lan nói.

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