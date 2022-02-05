Những ngày tháng cuối đời, cố nghệ sĩ Hoàng Lan phải sống trong đau đớn, bệnh tật.

Nghệ sĩ Hoàng Lan ghi dấu trong lòng khán giả với nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám như Cô thư ký xinh đẹp, Cổng mặt trời, Sóng gió cuộc đời,... Sau khi đổ bệnh nặng, nữ nghệ sĩ phải gác lại sự nghiệp nghệ thuật của mình. Tối muộn ngày 4/2, theo thông tin của báo Người Lao động, nữ nghệ sĩ Hoàng Lan đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở TP.HCM sau quãng thời gian chống chọi với bệnh tật và hưởng thọ 63 tuổi. Thông tin từ người chăm sóc nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết, sau khi dùng bữa sáng 4/2 thì bà cảm thấy khó tiêu, mệt, đến khuya thì qua đời. Được biết, tang lễ của nghệ sĩ Hoàng Lan đang được một số nghệ sĩ gấp rút chuẩn bị tổ chức tại Chùa Nghệ Sĩ.

Nghệ sĩ Hoàng Lan nằm một chố trong thời gian dài sau khi đổ bệnh nặng - Ảnh: Internet Trước khi qua đời, nghệ sĩ Hoàng Lan đã phải trải qua quãng thời gian dài trên giường bệnh, mất nhiều chi phí cho việc chữa bệnh. Trong một lần đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan gần đây nhất, trên kênh Youtube, nghệ sĩ Phương Dung quay lại đoạn clip chia sẻ bệnh tình của đồng nghiệp. Theo đó, tay nghệ sĩ Hoàng Lan co quắp không duỗi ra được, chân sưng to, chỉ nằm nghiêng chứ không nằm thẳng được vì thắt lưng bị hoại tử.

Do đa phần nằm một chỗ nên phần lưng nghệ sĩ Hoàng Lan bị lở rất nhiều, đến mức phần thịt bị hoại tử sâu, thấy cả xương sống bên trong. Mặc dù bị cơn đau hành hạ về thể xác nhiều năm liền, thế nhưng nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn minh mẫn, tỉnh táo nhận ra từng gương mặt chị em nghệ sĩ đến thăm. Dù bệnh tật đau đớn song cố nghệ sĩ vẫn tỉnh táo nhận ra người quen khi đến thăm - Ảnh: Internet Trước đó, nữ nghệ sĩ từng mở một quán ăn nhỏ để trang trải tiền viện phí, điều trị bệnh. Song do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên quán phải đóng cửa. Sau đó, nữ nghệ sĩ điều trị bệnh chủ yếu dựa vào phần tiền hỗ trợ của mạnh thường quân, anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp. Người chăm sóc cho nữ nghệ sĩ lúc cuối đời còn cho biết, cố NS Hoàng Lan có thuê một căn chung cư ở quận 11 (TP.HCM). Để tiết kiệm chi phí, nữ nghệ sĩ từng dự tính tìm căn trọ khác với mức giá rẻ, khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều chủ trọ đều từ chối vì biết hoàn cảnh bệnh tật của bà, sợ có tin xấu sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

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