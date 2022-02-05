Trịnh Kim Chi nghẹn ngào trong tang lễ NS Hoàng Lan 'sáng mai đưa chị đi sớm', hé lộ đôi dòng cáo phó đơn sơ, khung cảnh vắng lặng đến chạnh lòng

Chiều tối ngày 5/2 (Tức mùng 5 Tết), nữ diễn viên Trịnh Kim Chi đã trực tiếp đến viếng tại tang lễ và thay mặt gia đình công bố cáo phó của NS Hoàng Lan cho khán giả yêu mến cố nghệ sĩ được biết.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, chị Lê Thị Thắm - người chăm sóc trực tiếp Hoàng Lan cho hay nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng tại nhà thuê ở quận 11, TP.HCM. Được biết, sức khỏe của Hoàng Lan đã suy kiệt vào những ngày qua. Bà thường mệt, khó thở và đau nhức người. Sáng ngày 4/2 (tức mùng 4 Tết), sau khi dùng bữa bà than khó tiêu và nằm nghỉ. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nữ nghệ sĩ đã qua đời. NS Hoàng Lan và NS Kim Phụng - Ảnh: Internet "Chị Lan mất đột ngột khiến tôi và mọi người bất ngờ. Chỉ vài tiếng trước chị ấy vẫn còn nói chuyện thều thào vài câu. Đời chị ấy quá khổ, ra đi theo cách này cũng là giải thoát..." - chị Thắm cho biết.

Nghệ sĩ Phi Phụng cho biết chị và một số người bạn hiện cố gắng thu xếp cho tang lễ của Hoàng Lan. Do nữ nghệ sĩ từ lâu mất liên lạc với gia đình nên các thủ tục báo tử và mai táng cũng ít nhiều gặp trở ngại. Hình ảnh trong tang lễ của NS Hoàng Lan - Ảnh: FB Trịnh Kim Chi "Chúng tôi đang liên hệ với người nhà Hoàng Lan. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định đưa linh cữu em lên Chùa Nghệ sĩ ở quận Gò Vấp để tổ chức lễ tang. Sinh thời Lan sống cô quạnh, tôi mong khi ra đi em thấy an ủi phần nào vì tình thương của khán giả và anh chị em đồng nghiệp" - chị chia sẻ.

Đến chiều tối ngày 5/2 (Tức mùng 5 Tết), nữ diễn viên Trịnh Kim Chi đã trực tiếp đến viếng tại tang lễ và thay mặt gia đình công bố cáo phó của NS Hoàng Lan cho khán giả yêu mến cố nghệ sĩ được biết. Theo đó, thi hài đã được nhập quan vào lúc 12h cùng ngày, linh cữu NS Hoàng Lan sẽ hoả táng tại trung tâm Bình Hưng Hoà vào 6h30 sáng mai (tức Mùng 6 Tết). Khung cảnh tại tang lễ cố NS Hoàng Lan vắng lặng do đây là thời điểm những ngày đầu năm và dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp. NS Trịnh Kim Chi xót xa chia sẻ trên MXH: "Sáng mai đưa chị đi sớm nên xin báo mọi người đến thắp cho chị nén nhang, hoặc khấn vọng cho chị ạ". Bài đăng của NS Trịnh Kim Chi - Ảnh chụp màn hình NS Hoàng Lan sinh năm 1959 tại một tỉnh miền Tây Nam bộ. Bà trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm lăn lộn trên các sân khấu, Hoàng Lan ghi dấu trong lòng khán giả phía Nam với các vai diễn như Hai Mưa Nắng, Lan Xì - po, má mì, chủ quán cơm tù... trong chương trình "Trong nhà ngoài phố" những năm 2000. Ngoài ra, nữ NS từng ghi dấu ấn với khán giả bằng những vai diễn trong các phim: "Cô thư ký xinh đẹp", "Cổng mặt trời", "Sóng gió cuộc đời"...

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