Động thái mới nhất của Lâm Khánh Chi khi bị tố ngoại tình: Chia sẻ hình ảnh một 'soái ca' nhí khiến ai cũng xuýt xoa

Hậu trường 10/02/2022 17:10

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã cập nhật hình ảnh một 'mỹ nam' nhí khiến các fan "đứng ngồi không yên". Đây được xem là động thái mới nhất của cô khi bị chồng cũ tố ngoại tình.

Những ngày vừa qua, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã trở thành đề tài bàn bàn tán của cư dân mạng khi liên tục bị chồng cũ là Phi Hùng tố ngoại tình dẫn đến cả 2 đường ai nấy đi. Cũng chính vì thế mà nhất cử nhất động của nữ ca sĩ luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã chia sẻ hình ảnh con trai Phi Long (Ku Bi) đi chơi Đà Lạt. Trong ảnh, con trai nữ ca sĩ diện trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng và quần jean xanh. Vẻ ngoài điển trai của cậu bé khiến dân tình không khỏi trầm trồ khen ngợi.

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Bái đăng mới nhất của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, con trai Lâm Khánh Chi chào đời vào tháng 10/2019 tại Thái Lan nhờ biện pháp mang thai hộ. Ngay từ khi có con, nữ ca sĩ cùng chồng cũ đã dành hết tình yêu thương và luôn cho con cuộc sống đầy đủ. Thiên Long cũng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả trong mỗi lần xuất hiện nhờ vào vẻ khôi ngô, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh như các "soái ca Hàn Quốc" phiên bản nhỏ.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh:Chụp màn hình

Nói về ồn ào ly hôn của Lâm Khánh Chi và chồng cũ, chiều ngày 7/2, Phi Hùng gây sốc khi lên tiếng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình nên cả hai mới chia tay. Trong bài phỏng vấn gần đây với Pháp luật và Bạn đọc, Phi Hùng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình và đưa ra lời thách thức 3 mặt 1 lời.

"Tôi sẵn sàng đối chất 3 người nếu muốn. Hoặc đưa ra bằng chứng nếu mọi người thích. Động cơ chia tay là tôi chủ động chia tay, chứ không phải Khánh Chi. Nguyên nhân chủ yếu thì vẫn là do cô ấy không chung thuỷ như mình nói thôi! Còn những lý do khác, chỉ là chất phụ gia" - Phi Hùng chia sẻ.

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Gia đình Lâm Khánh Chi vớ đủ 3 thành viên - Ảnh: Internet

Về phần Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ đã có buổi gặp gỡ truyền thông và phủ nhận mọi việc. Lâm Khánh Chi khẳng định luôn chung thủy với chồng trong thời gian chung sống. "Hết duyên thì chúng tôi chia tay chứ không có chuyện người thứ 3 ở đây" - Lâm Khánh Chi chia sẻ.

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