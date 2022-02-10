Từng được Trấn Thành khuyên đi diễn hài, nữ sinh duyên dáng ngày ấy bây giờ ra sao?

Tham gia trợ diễn cho một người chị khóa trên tại gameshow truyền hình, nữ sinh được Trấn Thành khuyên đi đóng hài giờ ra sao.

Thách Thức Danh Hài đã là một gameshow truyền hình không còn xa lạ gì với khán giả khi những thí sinh với tiểu phẩm hài hước của mình nếu chọc cười được hai vị giám khảo sẽ nhận được số tiền khủng lên tới 100 triệu đồng. Đây cũng là chương trình phát hiện ra nhiều tài năng trẻ mà một trong số đó không ai khác là diễn viên Ngọc Phước. Theo đó, vào thời điểm ấy chỉ mới 21 tuổi và đi trợ diễn cho 1 người chị khóa trên của mình. Dù chỉ trợ diễn và dừng chân sớm nhưng Ngọc Phước đã gây ấn tượng ngay với 2 giám khảo Trấn Thành và Trường Giang. Thậm chí, ông xã Hari Won còn khuyên cô nàng nên theo con đường diễn hài.

Ngọc Phước tham gia trợ diễn cho người quen tại Thách Thức Danh Hài - Ảnh: Internet Đáng chú ý, vào thời điểm ấy, khi Trấn Thành hỏi có nghĩ sẽ trở thành diễn viên hài không thì cô cho biết không hề có ý định đó. Thế nhưng, cô lại bén duyên với nghệ thuật với những vai diễn đầu tiên, tham gia một số tiểu phẩm hài và phim mạng. Thành công đầu tiên của cô trong sự nghiệp diễn xuất có thể kể đến là Quán quân của chương trình Cười Xuyên Việt. Cô trở thành Quán quân Cười Xuyên Việt - Ảnh: Internet Được biết đến với lối diễn tự nhiên, tếu táo trên màn ảnh, ít ai ngờ được Ngọc Phước lại là một "học bá" chính hiệu. Cô là cựu học sinh trường THPT Trần Nguyên Hãn, một ngôi trường khá nổi tiếng tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó, Ngọc Phước thi đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngành Úc học, khoa Đông Phương học.

Ngọc Phước vốn có thành tích học tập khủng - Ảnh: Internet Với vốn ngoại ngữ sẵn có, cô từng là giáo viên dạy tiếng Anh cho người Hàn, người Nhật và dạy phụ đạo tiếng Anh ở một trường THCS. Về sau, cô trở thành nhân viên văn phòng với mức lương ổn định trước khi tham gia hoạt động nghệ thuật sôi nổi như hiện nay. Một số hoạt động nghệ thuật mà cô tham gia gần đây - Ảnh: FBNV Hiện, lướt một vòng trang cá nhân của Ngọc Phước, có thể thấy nữ diễn viên vẫn đều đều tham gia các vở kịch sân khấu và tiểu phẩm hài. Cô cũng xuất hiện trong các chương trình quảng cáo của một số nhãn hàng quen thuộc. Với nỗ lực hiện tại, nhiều khán giả tin rằng Ngọc Phước sẽ tiến rất xa trên con đường nghệ thuật của mình.

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