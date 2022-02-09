Bị bắt gặp ôm ấp thân mật trong tiệc sinh nhật, Quốc Trường và Minh Hằng lên tiếng nói rõ mối quan hệ của cả hai

Hậu trường 09/02/2022 21:42

Mới đây, trong một buổi ra mắt phim, Minh Hằng và Quốc Trường đã lên tiếng về tin đồn "phim giả tình thật khiến mạng xã hội xôn xao thời gian qua.

Chiều ngày 9/2, buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh Bẫy ngọt ngào được tổ chức với sự tham gia của nhiều gương mặt đình đám trong giới showbiz. Được biết, trong bộ phim lần này, Quốc Trường trong vai Đăng Minh sẽ có cảnh "thân mật" cùng đôi bạn thân Carmy và Quỳnh Lam do ca sĩ Bảo Anh và Minh Hằng thủ vai.

Trước ngày phim công chiếu, mạng xã hội được dịp xôn xao với hình ảnh Minh Hằng và Quốc Trường ôm nhau thắm thiế trong tiệc sinh nhật của nam diễn viên. Nhiều netizen thậm chí còn tin rằng cả hai là "phim giả tình thật".

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Hình ảnh lan truyền trên mạng - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, tại buổi họp báo, khi được hỏi về tình cảm với Quốc Trường, Minh Hằng cho hay đây là quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu".

"Trong phim, Hằng với Quốc Trường có cảnh nóng. Trước khi quay, cả 2 đã phải tập luyện rất là nhiều, khi quay, Hằng cũng nhắn tin với Trường là có làm 1 tí rượu không. Những cái đó làm cho Hằng và Trường gắn kết tình cảm bạn diễn nhiều hơn. Nếu khi ra phim trường mà mình ngượng ngùng quá thì rất khó truyền đạt ý đồ của những phân đoạn. Sau phim, Hằng và Trường có chia sẻ với nhau về công việc kinh doanh, phim ảnh. Nó gọi là trên mức tình bạn nhưng dưới mức tình yêu".

Trong phim, Quốc Trường hy sinh rất nhiều. Hằng và ekip đã tổ chức sinh nhật cho Quốc Trường ở quán bar. Trước giờ, Hằng làm sinh nhật cho ai cũng kiểu tạo bất ngờ hết. Trong lúc vui quá, Trường có ôm Hằng 1 chút và nói lời cảm ơn. Rồi tiếp đến là hình ảnh này xuất hiện trên báo như mọi người đã thấy. Nhưng Hằng nghĩ, do trước giờ chưa từng biết thông tin liên quan đến Hằng với Quốc Trường nên cảm thấy hơi lạ. Còn nếu nói về mối quan hệ tình cảm bạn bè sau khi kết thúc dự án phim thì Hằng thấy nó rất là bình thường" - Minh Hằng chia sẻ.

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Quốc Trường và Minh Hằng - Ảnh: FBNV

Về phần Quốc Trường, anh cũng cho biết rất vui và cảm động khi được Minh Hằng tổ chức sinh nhật và cũng nhấn mạnh việc ôm Minh Hằng là do muốn cảm ơn.

"Khi đã uống vào thì Trường rất vui và cảm động. Đây là lần đầu tiên Trường được 1 người con gái tổ chức sinh nhật. Do muốn cám ơn nên Trường đã ôm Minh Hằng. Trường thấy chuyện này cũng bình thường mà không hiểu sao khoảnh khắc này bị chụp lại rồi tạo sự hiểu lầm. Ban đầu Trường hơi run, sau đó say rồi thì hết run và ôm Minh Hằng luôn" - Quốc Trường cho biết.

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