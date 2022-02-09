Minh Tú khiến fan lo 'sốt vó' khi tiết lộ mắc hàng loạt di chứng hậu Covid-19: 'Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể trì và yếu ớt như thời gian này'

Hậu trường 09/02/2022 19:55

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú đã chia sẻ bài viết về việc bản thân đang phải đối mặt với các di chứng hậu Covid-19 khiến người hâm mộ xôn xao.

Những ngày vừa qua, siêu mẫu Minh Tú khiến dân tình không khỏi lo lắng khi cho biết đang bị trầm cảm. Mới đây, cô tiếp tục có bài viết dài trên trang cá nhân chia sẻ về những di chứng mà bản thân đang phải chịu đựng hậu Covid-19.

Theo Minh Tú, cô may mắn hơn nhiều người khi nhiễm bệnh khi đã tiêm chủng đủ 2 mũi và xung quanh có nhiều thông tin về cách chữa trị và đối mặt với bệnh. Cô không quá vật vã trong việc điều trị khi phát hiện dương tính. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Minh Tú đã và đang đối mặt với các triệu chứng mà người ta thường gọi là "Hậu Covid".

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Bài viết của Minh Tú - Ảnh: Chụp màn hình 

Chân dài sinh năm 1991 cho biết cô bị rụng tóc nhiều, thường mất ngủ. Dù rất buồn ngủ nhưng cô không ngủ được vì quá nhức đầu.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể tôi trì và yếu ớt như thời gian này. Từng hơi thở nó nặng nề và hơi có phần khó khăn. Tôi thậm chí không thể nói chuyện kiểu nhanh nữa vì hụt hơi, không đủ hơi để có thể tranh luận hay có một cuộc hội thoại dài" - Minh Tú chia sẻ trong bài viết.

Ngoài ra, cô cũng bị chứng hay quên, thị lực yếu không tập trung, lạnh người, buồn nôn, khó thở, nóng tính, buồn chán… Thậm chí, khứu giác và vị giác của cô cũng chưa lấy lại 100%. Đặc biệt, cô nhấn mạnh điều quan trọng về tâm lý của bản thân. Tâm lý của cô không ổn định.

"Vấn đề quan trọng là tâm lý tôi không ổn định. Nó bắt nguồn từ việc sức khoẻ, khó ngủ, ăn không ngon, ngủ không đủ giấc dù hằng ngày tôi vẫn cố vận động và tập hít thở như các chuyên gia dạy. Thời gian kéo dài làm cho tâm lý tôi không ổn định, hay người ta vẫn thường gọi là trầm cảm nhẹ" - Trích bài viết của Minh Tú.

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Siêu mẫu Minh Tú - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Minh Tú tiết lộ chưa hoàn toàn ổn. Tuy nhiên, người đẹp vẫn mạnh mẽ và vững vàng đối mặt và vượt qua nhờ sự chăm sóc và yêu thương của gia đình, bạn bè… "Ít nhất ngày hôm nay của tôi tốt hơn rất nhiều", cô thổ lộ.

Thông qua bài viết, Minh Tú hy vọng yêu thương bản thân, trân trọng sức khoẻ của mình, tuân thủ quy tắc 5K để có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

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