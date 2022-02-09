Hậu ồn ào show Tết với nữ CEO Bình Dương, Đàm Vĩnh Hưng có thông báo mới liên quan đến bạn thân Vũ Hà gây xôn xao dư luận

Hậu trường 09/02/2022 10:46

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải bài viết chia sẻ về hoạt động sắp tới khiến fan hâm mộ "dậy sóng".

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh thư mời tham dự buổi công chiếu phim "Bẫy ngọt ngào" của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Bên cạnh lời giới thiệu, chúc cho bộ phim sẽ thành công, Mr. Đàm còn bất mí anh cùng bạn thân Vũ Hà cũng đã tham gia và "có một phân đoạn khá "mặn" trong tác phẩm lần này.

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Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng - Ành: Chụp màn hình

Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được nhiều sự chú ý từ fan hâm mộ. Bên dưới bài viết, nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng nam ca sĩ cũng như bày tỏ sự nóng lòng chờ đợi lần xuất hiện này của nam ca sĩ trên màn ảnh rộng. 

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Tuổi Trẻ, ngoài Đàm vĩnh Hưng, dàn nghệ sĩ khách mời đặc biệt của Bẫy ngọt ngào vừa được hé lộ gồm Mỹ Uyên, Lê Khánh, Đoan Trang, La Thành và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Mỗi nghệ sĩ đảm nhận một vai diễn với những ẩn số thú vị.

Diễn viên Lê Khánh vào vai Minh Tuyết quyền lực với tham vọng giành vị trí cao nhất công ty của Đăng Minh (Quốc Trường). Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên Lê Khánh trở lại sau thời gian nghỉ sinh con.

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Một phân cảnh trong phim - Ảnh: Internet

Đoan Trang vào vai dì ruột của Ken (Thuận Nguyễn), nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tham gia với vai diễn bạn trai của Ken. Mỹ Uyên trong vai mẹ Camy (Bảo Anh), La Thành đóng vai chàng MC. Còn Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà nhận lời tham gia "vai chính của quần chúng" vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

 

Bẫy ngọt ngào có sự tham gia của dàn diễn viên chính như Quốc Trường, Bảo Anh, Minh Hằng, Diệu Nhi...dự kiến khởi chiếu từ ngày 11/2 tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. 

Liên quan đến những ồn ào dịp Tết vừa qua của nam ca sĩ, theo Người Lao Động, trước đó, thông tin về đêm diễn của Đàm Vĩnh Hưng tại Đà Lạt đã thu hút sự chú ý của công chúng bởi cuộc chiến "ngầm" giữa một nữ CEO Bình Dương và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Nữ CEO đã đăng đàn cho biết: "có lên Đà Lạt nhưng không vào phòng trà vì giá vé 2 triệu nên không thèm xem. Thà cho mỗi nhân viên 5 triệu tiêu xài còn hơn".

Phía Đàm Vĩnh Hưng đã thẳng thắn phản bác những tin đồn thất thiệt về chuyện bị "ế show", "không có nổi 100 khán giả xem show", "hủy show",...

Được biết, Đàm Vĩnh Hưng kín show từ mồng 1 đến mồng 4 Tết. Sau đêm diễn ở Đà Lạt, nam cai sĩ đã lập tức quay về cho kịp show biểu diễn tại Mỹ vào mồng 6 Tết (ngày 6/2).

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Từ khóa:   ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phim Bẫy Tình Vũ Hà

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