Đón nhận tin buồn ngày Tết, ca sĩ Đăng Khôi ngậm ngùi tham dự tang lễ, bài viết tiễn biệt người thân gây xúc động

Gia đình ca sĩ Đăng Khôi không được hưởng niềm vui trọn vẹn khi nghe tin một người thân yêu qua đời ngày mùng 2 Tết. Mới đây, nam ca sĩ cập nhật hình ảnh tại tang lễ và có những chia sẻ xúc động.

Vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình ca sĩ Đăng Khôi không được hưởng niềm vui trọn vẹn khi nghe tin ông nội qua đời vào đúng ngày mùng 2. Nam ca sĩ và vợ đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự tang lễ. Ca sĩ Đăng Khôi - Ảnh: Internet Ngày 5/2 vừa qua, nam ca sĩ đã chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh gia đình đội khăn tang, làm lễ tiễn đưa người ông quá cố. Đính kèm theo đó, nam ca sĩ này gửi lời cảm ơn đến mọi người đã có mặt tại buổi lễ. Anh cũng mong ông nội yên nghỉ và bình an bên gia đình ở thế giới bên kia.

Bài viết của Đăng Khôi - Ảnh: Chup màn hình "Gia đình chúng cháu xin cám ơn tất cả tình cảm của các ông bà, các bác, các cô chú, các anh chị em gần xa đã dành thời gian quý báu đến tiễn đưa ông Nguyễn Đăng Tư của chúng cháu lần cuối. Tang gia bối rối nếu có sơ sót thì mong mọi người thông cảm và thứ lỗi cho gia đình. Gia đình chúng cháu cảm động lắm. Cháu chào ông! Mong ông yên nghỉ và về bình an bên bà, tổ tiên, thế giới tây phương cực lạc ông nhé. Đại gia đình yêu nhớ và luôn nguyện cầu mọi điều tốt lành nhất tới ông bà" - nguyên văn bài viết của Đăng Khôi.

Nam ca sĩ và vợ tại đám tang ở Hà Nội - Ảnh: FBNV Hình ảnh tại buổi lễ - Ảnh: FBNV Trước đó, ngày 2/2 (mùng 2 Tết), nam ca sĩ cũng đã có những cảm động về ông. Bên cạnh lời chúc ông nội có thể an yên bên cửa Phạt, Đăng Khôi còn bày tỏ: "Cháu sẽ luôn nhớ lời Ông Bà dạy bảo, sẽ gìn giữ di sản tinh thần truyền thống của Ông Bà, tình yêu sâu đậm của Ông dành cho Bà, các con các cháu, cho hàng xóm láng giềng, cho những người ở quê, cho quê hương đất nước. Cháu luôn tự hào là con cháu của Ông Bà và dòng họ Nguyễn Đăng Ông Bà sẽ luôn hiện diện ở trong trái tim và ý thức của mọi người trong gia đình".

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