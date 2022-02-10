Trấn Thành thông báo 'tin vui' sau bao ngày chờ đợi và phản ứng của cộng đồng mạng

Hậu trường 10/02/2022 15:25

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã bất ngờ thông báo tin "tin vui" đến người hâm mộ liên quan đến "đứa con tinh thần" gần đây của mình.

Mới đây, trên fanpage, MC Trấn Thành đã có bài viết thông báo tin vui bất ngờ. Theo đó, "Hẻm cụt" - phim mới được chiếu trên kênh Youtube của nam nghệ sĩ - đã leo lên top 1 trending chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày phát sóng.

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Bài viết mới đây của Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Qua đó, ông xã Hari Won đã gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả vì đã yêu thương và ủng hộ tác phẩm của mình. Bài viết sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều netizen để lại bình luận chúc mừng và cũng nhận xét rằng tác phẩm của nam nghệ sĩ rất "đỉnh", xứng đáng với vị trí hiện tại.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, sau đại thắng với "Bố già", Trấn Thành lại tiếp tục cho ra lò "Hẻm cụt" để "phục vụ" công chúng. Tác phẩm kể về cuộc sống, tính cách của nhiều người sống chung tại một con hẻm. Tuy xảy ra nhiều biến cố, mưu tính nhưng con hẻm vẫn tồn tại tình người. Với sự tham gia cũng rất nhiều nghệ sĩ Việt như Ngọc Giàu, Việt Anh, Lê Giang, BB Trần... cùng với sự đầu tư từ khâu kịch bản đến chỉ đạo diễn xuất kim diễn viên chính của Trấn Thành, bộ phim ngày càng nhận được sự đón nhận đông đảo của khán giả.

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Dàn diễn viên của 'Hẻm cụt ' - Ảnh: Internet

Tập 4 của "Hẻm cụt" hiện tại đã đạt 6,5 triệu lượt xem với 169 nghìn lượt thích. Đây được xem là một con số ấn tượng mà không phải bộ phim mạng nào cũng có thể chạm đến trong thời gian ngắn.

 

Gần đây, Trấn Thành đã quay trở lại công việc sau thời gian dài vướng ồn ào từ thiện. Anh là một trong nhiều nghệ sĩ vướng tai tiếng ăn chặn tiền từ thiện dù đã công khai sao kê tài khoản cũng như giải thích toàn bộ thắc mắc trên trang cá nhân.

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Từ khóa:   mc trấn thành Phim Hẻm Cụt top 1 trending Youtube

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