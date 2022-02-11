Mới dây, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Hà Nội cho biết nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã qua đời, hưởng thọ 87 tuổi.

Theo Tuổi Trẻ, nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường - phó chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Hà Nội - cho biết nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ mất vì bệnh phổi. Trước đó ít ngày ông mới khỏi bệnh COVID-19, nhưng vài ngày sau khi ra viện, ông lại mắc bệnh phổi. Được gia đình đưa tới điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô nhưng ông đã không qua khỏi.

Theo Người Lao Động, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ (SN 1936), tại xã Thanh Văn, huyện Thành Chương, tỉnh Nghệ An. Ông từng có sáu năm là du học sinh tại Nhạc viện Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Đây cũng là nơi đã nảy nở tình yêu của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ với vợ ông, bà Vũ Thị Cẩm Tú.

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ - Ảnh: Internet

Cuối năm 1972, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ lấy bằng và trở về nước, tiếp tục công tác ở Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam với tư cách là nhạc sĩ sáng tác và chỉ đạo nghệ thuật. Đầu năm 1973, đám cưới của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ và bà Vũ Thị Cẩm Tú diễn ra vào ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết một ngày.

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ có rất nhiều ca khúc nổi tiếng, đặc biệt là những ca khúc về truyền thống, cách mạng như "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó", "Xa khơi", "Xuân về trên bản Nhắng", "Về mỏ", "Xôn xao bến nước"... Ngoài ra, ông còn viết khoảng 10 tác phẩm khí nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ đã được Nhà nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật đợt I (2001), Huân chương Lao động hạng Nhì, Huy chương Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam và nhiều giải thưởng có giá trị khác….

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