Tình mới xinh đẹp của chồng cũ Lâm Khánh Chi: Quen nhau qua buổi chụp ảnh, được nhận xét là thông minh và sống tình cảm

Hậu trường 12/02/2022 17:20

Bên cạnh những ồn ào đấu tố về chuyện ngoại tình giữa nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi và Trần Phi Hùng thì "tình mới" của chồng trẻ cũng là nhân vật được dư luận quan tâm.

Những ngày gần đây, dư luận được dịp "hít hà" vô số drama xoay quanh câu chuyện ly hôn của vợ chồng nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Trần Phi Hùng. Theo đó, Phi Hùng lên tiếng tố vợ cũ ngoại tình với trai trẻ tên Song Duy khiến cho hôn nhân đổ vỡ. Về phía Lâm Khánh Chi, cô phủ nhận việc có quan hệ yêu đương cho biết Song Duy chỉ là bạn thân, trợ lý mới.

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Gia đình Lâm Khánh Chi ngày còn hạnh phúc - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phi Hùng cũng khiến mọi người bất ngờ khi thường xuyên khoe ảnh gần gũi bên một người mẫu trẻ. Sau thời gian im lặng, anh cũng đã chính thức xác nhận trên trang cá nhân đang hẹn hò với người đẹp Trần Yến.

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Phi Hùng xác nhận có người mới trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Thep Pháp luật và Bạn đọc, mối quan hệ này bắt đầu từ khi Trần Phi Hùng muốn thực hiện một bộ ảnh tâm trạng trước thềm năm mới và được nhiếp ảnh gia giới thiệu người mẫu chụp chung. Từ chỗ không quen biết, anh và Trần Yến làm việc khá ăn ý, suôn sẻ.

Khi trở thành bạn bè, Trần Phi Hùng chia sẻ với người mẫu 9x nhiều chuyện buồn vui trong công việc và cuộc sống. Dần dần cả hai nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò từ tháng 1 năm nay.

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Nhận xét về tình mới, Trần Phi Hùng cho biết Trần Yến sống tình cảm, thông minh và hợp với anh về nhiều mặt. Anh cũng rất thương bạn gái vì phải chịu áp lực, bị nghi là người thứ 3 gây đổ vỡ cho cuộc hôn nhân cũ của anh.

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Cả hai thường xuyên chia sẽ những bức ảnh ngọt ngào bên nhau - Ảnh: FBNV

Chia sẻ trên chuyên trang của VnExpress, Phi Hùng cho biết: "Chúng tôi có nhiều điểm chung trong cuộc sống. Tôi chưa yêu nhưng sẵn sàng tìm hiểu người mới. Tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi không thể cứ im lặng nín nhịn để rồi tương lai, gia đình, cuộc sống của mình và cả người mình thương sau này sẽ phải hứng chịu áp lực dư luận. Tôi không muốn bản thân hay người mình thương yêu bị mọi người soi mói, chỉ trỏ khi ra đường trong khi chúng tôi hoàn toàn không có lỗi gì. Người nên bị chỉ trích, trách móc là người thực sự khiến hôn nhân đổ vỡ".

Trên trang cá nhân, cả Trần Yến bà Trần Phi Hùng thường xuyên đăng tải những hình ảnh bên nhau ngọt ngào. Nhan sắc xinh đẹp và thân hình bốc lửa của Trần Yến khiến nhiều người xuýt xoa.

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