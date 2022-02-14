Nữ MC nóng bỏng nhất nhì showbiz Việt thông báo nhiễm Covid-19, triệu chứng số 3 khiến khán giả lo sốt vó

Hậu trường 14/02/2022 09:30

Mới đây, một nữ MC đình đám đã có bài viết thông báo bản thân bị nhiễm Covid-19 với các triệu chứng khiến fan lo ngại.

Mới đây, trên story Facebook, MC Phương Mai vừa có bài viết thông báo đã nhiễm Covid-19. Đáng chú ý, cô còn "liệt kê" ra một loạt các triệu chứng của bản thân khiến khán giả lo lắng. Theo đó, bên cạnh việc không ăn hay ngủ được, nữ MC nổi tiếng còn có những biểu hiện về cảm xúc "bất ổn" như chán nản, tức giận, dễ xúc động.

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Story mới đây của MC Phương Mai - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi chia sẻ việc mắc Covid, cô nàng cũng đã nhận được rất nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng mong cô sớm khỏi bệnh để tiếp tục công việc còn dang dở.

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 Cô nàng có hàng loạt triệu chứng khiến fan lo lắng -  Ảnh: Chụp màn hình

Phương Mai (SN 1990) sinh ra ở Hà Nội nhưng hiện cô đang làm việc ở TP.HCM. Sở hữu ngoại hình cực chuẩn, với vòng một đáng ngưỡng mộ, Phương Mai theo đuổi phong cách sexy, phóng khoáng.

Năm 2009, cô lọt top 10 cuộc thi Asian Super Model. Năm 2010, người đẹp lọt vào bán kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt. Với sắc đẹp và bản lĩnh sân khấu qua nhiều cuộc thi lớn trong và người nước, năm 2012, Phương Mai tỏa sáng khi giành được giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2012.

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MC Phương Mai - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến năm 2014, cô chính thức tuyên bố giải nghệ người mẫu để tập trung cho việc trở thành MC. Sở hữu ngoại hình nóng bỏng, cách dẫn dắt thông minh, vui vẻ và sự tận tâm với nghề đã giúp cô trở thành một trong những MC chuyên nghiệp. Đặc biệt khả năng ngoại ngữ lưu loát giúp cô thành công trong những lần dẫn chương trình song ngữ như tiệc giao lưu với Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori và quay phim tài liệu lễ hội được tổ chức tại Nhật Bản. Cô trở thành 1 trong những MC đình đám ở thời điểm hiện tại.

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Từ khóa:   MC Phương Mai Covid-19 Sao Việt nhiễm Covid-19

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