Lần hiếm hoi bà xã Mạnh Quỳnh lộ diện bên chồng, chỉ một hành động nhỏ lộ rõ mối quan hệ thật của cả hai

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi một trong những lần hiếm hoi vợ chồng Mạnh Quỳnh xuất hiện cùng nhau trên sân khấu khiến nhiều người chú ý.

Với sự ăn ý và thân thiết từ sân khấu đến đời thực, không ít khán giả đã từng một lần nhầm lẫn Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là một cặp. Tuy nhiên, thực tế, Mạnh Quỳnh đã kết hôn từ lâu và có một gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, Cẩm Diệu - vợ Mạnh Quỳnh lại là bạn của Phi Nhung, được chính cố ca sĩ tác hợp cho người tri kỷ của mình.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung - Ảnh: Internet

Tuy là vợ của người nổi tiếng nhưng Cẩm Diệu sống thầm lặng, gần như chưa bao giờ lên báo phát biểu hay gây chú ý. Vừa qua, trong một đoạn clip ghi lại cảnh Mạnh Quỳnh và vợ bên nhau được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã phải trầm trồ về mối quan hệ mặn nồng của cả hai dù đã kết hôn gần 20 năm.

Vợ chồng Mạnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

Trong clip, Cẩm Diệu lên sân khấu tặng hoa cho Mạnh Quỳnh sau khi anh diễn xong. Bà xã của nam ca sĩ diện váy đen đơn giản nhưng tôn được vóc dáng thon thả. Dù đã làm mẹ hai con nhưng cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Ngay khi thấy vợ, Mạnh Quỳnh nở nụ cười trìu mến, vòng tay ôm lấy cô. Trước đó, khi thấy vợ lên sân khấu, Mạnh Quỳnh liên tục nhìn theo, lo lắng hô to: "Coi chừng té".

Ảnh cưới của Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet

Cũng liên quan đến vợ, Mạnh Quỳnh từng tiết lộ lúc Phi Nhung qua đời, chính vợ đã ở bên động viên, giúp anh lấy lại tinh thần. Cẩm Diệu là người ít nói, hiền lành và ngại xuất hiện trước đám đông.

Được biết, Cẩm Diệukhông làm nghệ thuật như chồng và bạn thân Phi Nhung mà hiện đang làm phân tích tài chính ở Mỹ. Cô sống tại Mỹ từ nhỏ nên tư tưởng rất thoáng, cách sống cũng đậm chất người phương Tây.

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