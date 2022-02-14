Nghi vấn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hẹn hò "thiếu gia nghìn tỷ", bằng chứng ngày Valentine khiến dân tình xôn xao?

Hậu trường 14/02/2022 16:25

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang hẹn hò cùng Đỗ Quang Vinh - con trai "bầu Hiển" qua 1 bức ảnh "khó lòng chối cãi".

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao khi xuất hiện nghi vấn về việc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang hẹn hò cùng Đỗ Quang Vinh - con trai "bầu Hiển" Đỗ Quang Hiển. Nguyên nhân của tin đồn này là do Hoa hậu và "thiếu gia nghìn tỷ" đều đăng tải hình ảnh với khung cảnh lãng mạn trên bờ biển giống hệt nhau.

do my linh 1
Hình ảnh làm rộ lên tin đồn hẹn hò giữa Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Quang Vinh - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trong hai bức ảnh mà Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Quang Vinh đăng tải đều là một bữa tối với lều trắng cùng ánh nến lãng mạn trên bờ biển. Đáng chú ý, trong khi Đỗ Quang Vinh đăng kèm dòng trạng thái: "My Valentine" thì Đỗ Mỹ Linh chỉ gắn icon trái tim đỏ. 

do my linh 2
Thiếu gia Đỗ Quang Vinh và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng để lộ hình ảnh đeo nhẫn kim cương khủng làm rộ lên thông tin Hoa hậu chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, sau đó Đỗ Mỹ Linh đã lên tiếng phủ nhận điều này. 

Hiện, việc Đỗ Mỹ Linh đang hẹn hò cùng Đỗ Quang Vinh chỉ là nghi vấn của cư dân mạng, chưa có chứng cứ xác thực, phía hoa hậu cũng chưa giải thích gì thêm.

Lần hiếm hoi bà xã Mạnh Quỳnh lộ diện bên chồng, chỉ một hành động nhỏ lộ rõ mối quan hệ thật của cả hai

Lần hiếm hoi bà xã Mạnh Quỳnh lộ diện bên chồng, chỉ một hành động nhỏ lộ rõ mối quan hệ thật của cả hai

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi một trong những lần hiếm hoi vợ chồng Mạnh Quỳnh xuất hiện cùng nhau trên sân khấu khiến nhiều người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bạn trai đỗ mỹ linh Thiếu gia nghìn tỷ

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?