Nghi vấn hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hẹn hò "thiếu gia nghìn tỷ", bằng chứng ngày Valentine khiến dân tình xôn xao?

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang hẹn hò cùng Đỗ Quang Vinh - con trai "bầu Hiển" qua 1 bức ảnh "khó lòng chối cãi".
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Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao khi xuất hiện nghi vấn về việc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang hẹn hò cùng Đỗ Quang Vinh - con trai "bầu Hiển" Đỗ Quang Hiển. Nguyên nhân của tin đồn này là do Hoa hậu và "thiếu gia nghìn tỷ" đều đăng tải hình ảnh với khung cảnh lãng mạn trên bờ biển giống hệt nhau.
Theo đó, trong hai bức ảnh mà Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Quang Vinh đăng tải đều là một bữa tối với lều trắng cùng ánh nến lãng mạn trên bờ biển. Đáng chú ý, trong khi Đỗ Quang Vinh đăng kèm dòng trạng thái: "My Valentine" thì Đỗ Mỹ Linh chỉ gắn icon trái tim đỏ.
Được biết, trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng để lộ hình ảnh đeo nhẫn kim cương khủng làm rộ lên thông tin Hoa hậu chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, sau đó Đỗ Mỹ Linh đã lên tiếng phủ nhận điều này.
Hiện, việc Đỗ Mỹ Linh đang hẹn hò cùng Đỗ Quang Vinh chỉ là nghi vấn của cư dân mạng, chưa có chứng cứ xác thực, phía hoa hậu cũng chưa giải thích gì thêm.