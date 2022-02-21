Vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang hé lộ 'luật ngầm' trong giới ca sĩ, sự thật sau bức màn nhung khiến ai cũng ngỡ ngàng

"Hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một luật ngầm trong giới ca sĩ. Đó là ca sĩ đi hát, nếu được khách bo tiền cho thì phải chia đôi cho ban nhạc.

Mới đây, ca sĩ Cam Thơ - vợ nhạc sĩ Lê Quang đã đăng tải trên kênh Youtube cá nhân một clip quay lại cảnh cô cùng chồng mình nhắc lại những kỷ niệm xưa. Đáng chú ý, trong buổi trò chuyện, cả hai đã nhắc đến một "luật ngầm" trong giới ca sĩ. Đó là ca sĩ đi hát, nếu được khách bo tiền cho thì phải chia đôi cho ban nhạc. Ngoài ra, các ca sĩ còn phải "nịnh" nhạc công, ban nhạc để họ chơi hay nếu không chẳng may họ đánh tông khác là bể show, khỏi hát.

Mỗi lần tập dợt, ca sĩ đều phải nịnh nhạc công, ban nhạc dữ lắm. Chồng tôi ngày đó chơi nhạc được các ca sĩ nịnh rồi lì xì cho nhiều lắm. Bởi vậy nên bây giờ anh ấy qua Mỹ gặp quả báo, không được ai lì xì cho. Chồng tôi vẫn đi đánh nhạc cho ca sĩ hát, không được ai cho tiền nên giờ "khùng" luôn.

Hồi đó tôi đi hát nhà hàng bên Việt Nam, khách bo tiền cho tôi dù ít dù nhiều tôi cũng phải đưa hết cho ban nhạc. Tới khi qua Mỹ cách đây 8 năm, tôi hát được một khách cho 100 đô. Số tiền này nhiều lắm nhưng tôi cũng cho ban nhạc hết, không giữ lại đồng nào.

Tôi nhớ hồi đó ở Việt Nam, chồng tôi đi tập dợt nhạc toàn được ca sĩ mua thuốc lá, cho cà phê, mua nước cho uống. Ca sĩ phải nịnh chồng tôi để anh ấy đánh hay, nếu không chẳng may anh ấy đánh tông khác là bể show, khỏi hát" - Cam Thơ chia sẻ.

Cam Thơ tiết lộ về luật ngầm của ca sĩ với ban nhạc - Ảnh: Chụp màn hình

Về bản thân mình, Cam Thơ cho biết cô không phải "nịnh" hay cho chồng cái gì vì khi ấy cả hai đã yêu nhau. Còn nhạc sĩ Lê Quang thì "ghê" tới mức từng la mắng, đuổi một ca sĩ xuống sân khấu không cho hát luôn.

Thừa nhận lời "bóc phốt" của vợ, nhạc sĩ Lê Quang cho biết: "Hồi xưa tôi đi đánh ban nhạc cho ca sĩ bên Việt Nam ở các phòng trà, họ lì xì lại cho tôi nhiều lắm. Ca sĩ nào không cho tôi đều ghi lại trong lòng. Tôi thì chưa bao giờ cố tình đánh sai nhạc nhưng hồi đó tôi có quen một tay trống. Tay trống này đã từng chơi xấu một ca sĩ ở quận 11.

Cụ thể, trong lúc diễn, ca sĩ đó quất tay phía sau, ý nhắc chơi nhạc nhanh lên để hát xung hơn nhưng đáng lẽ quất tay một lần là đủ hiểu rồi. Ca sĩ này lại quất tay nhiều quá khiến tay trống khó chịu, không chơi nữa. Ca sĩ phải tự hát một mình".

Tuy nhiên, Lê Quang cũng cho biết đúng là ngày xưa các ban nhạc rất khó tính nhưng cũng đều có lý do của nó. Ca sĩ mà nghiêm chỉnh, biết điều thì ban nhạc vẫn hợp tác vui vẻ. Họ chỉ khó với những ca sĩ "tào lao" rồi ra vẻ chỉnh lại ban nhạc thôi.

Được biết, Lê Quang sinh năm 1968 tại Sài Gòn. Năm 19 tuổi, ông đi bộ đội Campuchia, sau khi học xong đại học. Năm 1991, ông đã từng tham gia chơi guitar trong Ban nhạc Da Vàng.

Lê Quang nhận giải Mai Vàng dành cho nhạc sĩ vào năm 2002 và 2003 và đoạt hàng loạt giải Làn Sóng Xanh từ năm 2003 cho đến năm 2007. Nam nhạc sĩ còn là tác giả nhiều bài hit của các ngôi sao hàng đầu như Mỹ Tâm, Đan Trường, Thanh Thảo, Hồng Ngọc…