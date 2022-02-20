Hòa Minzy hé lộ 'tài sản vô giá' có được hậu chia tay bạn trai đại gia, khẳng định: 'Không có gì tiếc nuối'

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy chính thức thông báo đã "đường ai nấy đi" với bạn trai đại gia Minh Hải sau 5 năm chung sống. Nữ ca sĩ cũng đã tiết lộ về 'tài sản vô giá' mà mình có được sau mối tình thời thanh xuân.

Thông tin nữ ca sĩ Hòa Minzy chia tay bạn trai thiếu gia sau 5 năm mặn nồng khiến dư luận vô cùng tiếc nuối, nhất là khi cả hai đã có một cậu con trai chung kháu khỉnh là bé Bo. Cũng vì lẽ đó mà hiện, mọi động thái của những người trong cuộc đều nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Mới đây thôi, Hòa Minzy đã tiếp tục có bình luận chia sẻ cảm xúc về mối tình đẹp nhưng kết thúc buồn của mình thời thanh xuân. Theo nữ ca sĩ, cô không có gì phải hối tiếc vì sau tất cả, cô đã có được "tài sản vô giá" chính là Bo. Ngoài ra, giọng ca Rời bỏ cũng bày tỏ tinh thần lạc quan, tiếp tục sống, làm việc và "cứ cười rồi mọi thứ lại bình yên".

Tâm sự của Hòa Minzy - Ảnh: Chụp màn hình Nữ ca sĩ và con trai - Ảnh: FBNV "Thanh xuân đây mà. Bố mẹ có Bo. Không có gì nuối tiếc thanh xuân cả mọi người ơi, tài sản vô giá đây rồi ạ. Hôm nay thế là ổn rồi, ngày mai sẽ lại tiếp tục làm việc, sống và cứ cười rồi mọi thứ lại bình yên ạ. Cả nhà ngủ ngon nha." - Hoà Minzy chia sẻ. Những chia sẻ của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Nhiều fan hâm mộ đã để lại lời động viên và mong thần tượng sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự trong tương lai.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 19/2, Hòa Minzy đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân chính thức thông báo đã chia tay bạn trai thiếu gia Minh Hải sau 5 năm chung sống. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay vì không tìm được tiếng nói chung, cô khẳng định không có người thứ 3 và cũng không phải vì sống xa nhau nên chia tay. Hòa Minzy cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp và vẫn sẽ cùng chăm sóc con trai, mong mọi người không đồn đoán và chỉ trích bạn trai cũ của mình. Hòa Minzy và bạn trai - Ảnh: Internet Được biết, tuy đã chung sống và có con trai nhưng Hòa Minzy và bạn trai chưa đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Điều này khiến cho đại gia Minh Hải nhận không ít chỉ trích sau khi cả hai đổ vỡ. Về vấn đề này, Hòa Minzy cũng đã giải thích:"Không phải anh Hải hay gia đình nhà nội không muốn cho Hoà một danh phận đâu ạ! Mà do quãng thời gian anh hỏi cưới mới yêu nhau được 1 năm nên Hoà chưa có đồng ý! Sau đó là anh sang nước ngoài thì chưa đăng kí kết hôn được thôi ạ! Và nhắc lại là không có liên quan đến người thứ 3 nào hết ạ! Mọi người đừng đồn đoán mà khiến câu chuyện đi xa nữa nhé! Làm ơn hãy để nó kết thúc qua lần thông báo này thôi ạ, em xin mọi người".

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