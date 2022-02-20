Hòa Minzy hé lộ 'tài sản vô giá' có được hậu chia tay bạn trai đại gia, khẳng định: 'Không có gì tiếc nuối'

Hậu trường 20/02/2022 11:12

Mới đây, nữ ca sĩ Hòa Minzy chính thức thông báo đã "đường ai nấy đi" với bạn trai đại gia Minh Hải sau 5 năm chung sống. Nữ ca sĩ cũng đã tiết lộ về 'tài sản vô giá' mà mình có được sau mối tình thời thanh xuân.

Thông tin nữ ca sĩ Hòa Minzy chia tay bạn trai thiếu gia sau 5 năm mặn nồng khiến dư luận vô cùng tiếc nuối, nhất là khi cả hai đã có một cậu con trai chung kháu khỉnh là bé Bo. Cũng vì lẽ đó mà hiện, mọi động thái của những người trong cuộc đều nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây thôi, Hòa Minzy đã tiếp tục có bình luận chia sẻ cảm xúc về mối tình đẹp nhưng kết thúc buồn của mình thời thanh xuân. Theo nữ ca sĩ, cô không có gì phải hối tiếc vì sau tất cả, cô đã có được "tài sản vô giá" chính là Bo. Ngoài ra, giọng ca Rời bỏ cũng bày tỏ tinh thần lạc quan, tiếp tục sống, làm việc và "cứ cười rồi mọi thứ lại bình yên".

hoa minzy 1
Tâm sự của Hòa Minzy - Ảnh: Chụp màn hình
hoa minzy 2
Nữ ca sĩ và con trai - Ảnh: FBNV

"Thanh xuân đây mà. Bố mẹ có Bo. Không có gì nuối tiếc thanh xuân cả mọi người ơi, tài sản vô giá đây rồi ạ. Hôm nay thế là ổn rồi, ngày mai sẽ lại tiếp tục làm việc, sống và cứ cười rồi mọi thứ lại bình yên ạ. Cả nhà ngủ ngon nha." - Hoà Minzy chia sẻ.

Những chia sẻ của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Nhiều fan hâm mộ đã để lại lời động viên và mong thần tượng sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự trong tương lai.

hoa minzy 3
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 19/2, Hòa Minzy đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân chính thức thông báo đã chia tay bạn trai thiếu gia Minh Hải sau 5 năm chung sống. Nữ ca sĩ cho biết cả hai chia tay vì không tìm được tiếng nói chung, cô khẳng định không có người thứ 3 và cũng không phải vì sống xa nhau nên chia tay.

Hòa Minzy cho biết cả hai chia tay trong êm đẹp và vẫn sẽ cùng chăm sóc con trai, mong mọi người không đồn đoán và chỉ trích bạn trai cũ của mình. 

hoa minzy 4
Hòa Minzy và bạn trai - Ảnh: Internet

Được biết, tuy đã chung sống và có con trai nhưng Hòa Minzy và bạn trai chưa đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Điều này khiến cho đại gia Minh Hải nhận không ít chỉ trích sau khi cả hai đổ vỡ. Về vấn đề này, Hòa Minzy cũng đã giải thích:"Không phải anh Hải hay gia đình nhà nội không muốn cho Hoà một danh phận đâu ạ! Mà do quãng thời gian anh hỏi cưới mới yêu nhau được 1 năm nên Hoà chưa có đồng ý! Sau đó là anh sang nước ngoài thì chưa đăng kí kết hôn được thôi ạ!

Và nhắc lại là không có liên quan đến người thứ 3 nào hết ạ! Mọi người đừng đồn đoán mà khiến câu chuyện đi xa nữa nhé! Làm ơn hãy để nó kết thúc qua lần thông báo này thôi ạ, em xin mọi người".

Netizen bóc ảnh chồng cũ Hoà Minzy ngồi cùng gái xinh, tiếp tục chất vấn về “người thứ ba”

Netizen bóc ảnh chồng cũ Hoà Minzy ngồi cùng gái xinh, tiếp tục chất vấn về “người thứ ba”

Mọi thông tin về cuộc tình của Minh Hải - Hòa Minzy nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Hòa Minzy Hòa Minzy chia tay Con của Hòa Minzy

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?