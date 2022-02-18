Như Quỳnh xuất hiện 'lạ lẫm', hé lộ chuyện tình cảm của bản thân còn nhắc đến 'góc khuất' ít ai biết về Phi Nhung và Chí Tài

Trong buổi phỏng vấn, khi đề cập đến vóc dáng có phần thon gọn hơn trước, Như Quỳnh tiết lộ bản thân đã phải hạn chế ăn uống một chút để mặc áo dài đẹp hơn.

Mới đây, chia sẻ với báo Thanh Niên, ca sĩ Như Quỳnh đã có những hé lộ thú vị về chuyện đời tư của mình. Nữ ca sĩ cho biết lần này mình về nước cảm thấy rất khác, có thêm nhiều động lực và thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Trong thời gian tới Như Quỳnh có rất nhiều dự án.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn gây sốc khi cho hay, hiện tại cô "đang yêu và được yêu". Người này giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc. Như Quỳnh còn tự thấy mình thật may mắn khi có người yêu thấu hiểu

"Tôi mặc áo dài nên số cân có thay đổi là biết ngay. Các bạn trong ê-kíp phải nhắc nhở từng giây phút, từ việc uống nước, ăn những món ít tinh bột, chủ yếu là ăn rau củ. Tôi mong mình sẽ tiếp tục giảm được nữa, để khi mặc chiếc áo dài sẽ thon thả hơn. Tôi không bao giờ dám bước lên bàn cân, nhưng mặc quần áo lại thấy rộng hơn, nhất là với áo dài. Mình tròn hơn hay tăng cân thì chiếc áo sẽ nói lên tất cả. Vì áo dài Việt Nam rất đẹp, gợi cảm nên mình tròn hay ốm là biết ngay" - Như Quỳnh chia sẻ với Thanh Niên.

"Tôi đang yêu và đang được yêu. Đối với bản thân, tôi chỉ mong đây là tình yêu đích thực và mong nó sẽ trường tồn mãi. Người ấy đã giúp tôi rất nhiều trên vấn đề tinh thần, sự nghiệp. Phải nói tôi rất may mắn khi gặp anh. Bạn gặp một người luôn có năng lượng tích cực, quan tâm đến cảm xúc của bạn, thì đó là sự may mắn rồi" - Chia sẻ của Như Quỳnh.

Khi được hỏi về sự ra đi của các đồng nghiệp thân thiết như Chí Tài, Phi Nhung, Như Quỳnh cho biết cô khủng hoảng khi nghe tin dữ của đồng nghiệp. "Cuộc sống này vô thường quá. Cô lại càng thấy thấm hơn. Bây giờ tôi mới biết rằng sinh tử dễ hơn nhiều, mà sống làm sao cho nó xứng đáng mới là điều khó" - Như Quỳnh bày tỏ.

Chia sẻ về những kỷ niệm về 2 đồng nghiệp quá cố, cô chua chát khi mọi người sau khi ra đi đều dần bị lãng quên. Nói về Chí Tài, Như Quỳnh xem anh như một người anh trong gia đình. Chí Tài hơn cô 1 con giáp nên thường được gọi là "Bé Cẩu" (Như Quỳnh tuổi Tuất) và hướng dẫn cô cách hát sao cho mộc mạc, đi và lòng người.

"Vì anh Tài như một người anh của tôi. Anh hơn tôi một con giáp, xem tôi như một người em gái và đặt cho tôi biệt danh là “bé Cẩu" (Như Quỳnh tuổi Tuất). Có những buổi thu âm, anh vào hướng dẫn cách hát và soạn bè phối cho tôi. Có những kỷ niệm đi hát với nhau, anh đàn guitar, hướng dẫn tôi hát làm sao cho ra chất mộc mạc mà lại thấm, để truyền tải cho khán giả cảm nhận được. Kỷ niệm giữa tôi với anh Chí Tài thì nhiều lắm, kể không hết đâu" - Như Quỳnh kể về Chí Tài.

Như Quỳnh và cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

Còn về Phi Nhung, Như Quỳnh cho biết không quá thân nhưng cả hai có vô số kỷ niệm khi diễn chung. Cô rất nhớ những điều đó. Người đã đi rồi, Như Quỳnh chỉ mong Phi Nhung được bình an, thanh thản. Hôm nghe tin Phi Nhung mất, cô hoang mang, lặng người.

Như Quỳnh và cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

"Hôm hay tin Nhung vừa trút hơi thở cuối cùng, lúc đó bên Mỹ đang là khuya. Đang ngủ nghe tin dữ, tôi hoang mang và như lặng người đi. Những dòng chữ đầu tiên, tôi nhớ mình đã ghi trên Facebook là: “Cánh cò với giấc mơ nay còn đâu”.

Nhà thiết kế Việt Hùng cũng nhắc lại kỷ niệm khi may hai chiếc áo dài cho Quỳnh và Phi Nhung thu hình tiết mục này 19 năm trước trên sân khấu hải ngoại. Khi đó, cả hai chị em còn rất trẻ và sự kết hợp của chúng tôi tạo được tiếng vang cho chương trình lúc đó" - Như Quỳnh nghẹn ngào kể lại.

Ngoài ra, kể về những dự định trong tương lai, Như Quỳnh cho biết đang cảm thấy có rất nhiều năng lượng, thời gian tới nữ ca sĩ sẽ hoạt động nhiều hơn tại Việt Nam.