Giữa ồn ào thư tay cam kết của Hồ Văn Cường với Phi Nhung, bầu Thụy có động thái mới khiến netizen chú ý

Vừa qua, mạng xã hội được dịp xôn xao trước bức thư tay được cho là của Hồ Văn Cường với Phi Nhung và chuyện học tập. Trên trang cá nhân, bầu Thụy cũng đã có động thái khiến khán giả chú ý.

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện bức thư tay được cho là của Hồ Văn Cường. Bức thư thể hiện sự quyết tâm với ba mẹ ruột cũng như mẹ nuôi Phi Nhung về chuyện thi đại học. Bên cạnh việc cam kết nếu kết quả không như mong đợi thì "bản thân con sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của con" thì Hồ Văn Cường còn hứa sẽ không để những ồn ào đời tư, thông tin bên lề làm ảnh hưởng đến việc học của mình...

Bức thư được cho là của Hồ Văn Cường được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Hiện, chưa có bằng chức xác thực nào về việc lá thư có phải của Hồ Văn Cường viết hay không. Tuy nhiên, ở cuối thư còn có cả chữ ký được cho là bố đẻ Hồ Văn Cường lại càng khiến cho cư dân mạng xôn xao.

Giữa lúc ồn ào, bầu Thụy lại có động thái mới trên trang cá nhân. Theo đó, ông không hề đề cập đến sự việc mà chia sẻ clip Hồ Văn Cường biểu diễn bài "Giọt lệ đài trang" tại Gala Diner tập đoàn của mình. Giọng ca trẻ nhận được nhiều lời khen ngợi, sự cổ vũ từ khán giả.

Bài viết của Bầu Thụy - Ảnh: Chụp màn hình

Hồ Văn Cường cùng danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy - Ảnh: Internet

Bên dưới bài viết, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận tích cực, khen ngợi giọng hát của Hồ Văn Cường cũng như dành lời cảm ơn bầu Thụy và ca sĩ Ngọc Sơn đã hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ con nuôi Phi Nhung trong lúc khó khăn. Qua trên, có thể thấy, chỉ một động thái nhỏ cũng đủ biết vị doanh nhân luôn dõi theo, bênh vực Hồ Văn Cường.

Xôn xao hình ảnh Hồ Văn Cường đi mua sắm Tết cùng người hâm mộ lớn tuổi, vẫn dùng một món đồ cũ khiến fan xúc động Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là Hồ Văn Cường mua sắm tại một cửa hàng quần áo cùng một người hâm mộ lớn tuổi khiến nhiều người xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-thu-tay-cam-ket-cua-ho-van-cuong-voi-phi-nhung-bau-thuy-co-dong-thai-moi-khien-netizen-chu-y-450228.html