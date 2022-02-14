Vào ngày lễ tình nhân 14/2, trên trang cá nhân, cả Lâm Khánh Chi và chồng cũ đều có những động thái khiến cộng đồng mạng chú ý.

Những ngày vừa qua, Lâm khánh Chi và chồng cũ Trần Phi Hùng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi liên tục vướng vào đấu tố ngoại tình hậu ly hôn. Cũng chính vì lẽ đó mà mọi động thái của cả hai đều nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là trong ngày lễ tình nhân 14/2 này. Theo đó, trên story Facebook cá nhân, Phi Hùng đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên bạn gái mới. Cặp đôi diện đồ trẻ trung, trao nhau nụ hôn cực ngọt ngào trong dịp Valentine.

Chồng cũ Lâm Khánh Chi vui vẻ bên bạn gái - Ảnh: Chụp màn hình Về phía Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ lại chia sẻ đoạn clip về quý tử Phi Long cũng như có bài viết gửi lời chúc hạnh phúc đến người hâm mộ. Cụ thể, cô cho biết: "Chúc cả nhà ngày Lễ tình nhân thật vui vẻ và thật nhiều hạnh phúc nhé. Rồi em cũng sẽ hạnh phúc thôi". Bài viết trước và sau đã bị thay đổi của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà nữ ca sĩ nhanh chóng chỉnh sửa bài đăng, xóa câu "Rồi em cũng sẽ hạnh phúc thôi" đi.

Nữ ca sĩ chia sẻ clip về con trai - Ảnh: Chụp màn hình Nói về ồn ào ly hôn của Lâm Khánh Chi và chồng cũ, chiều ngày 7/2, Phi Hùng gây sốc khi lên tiếng tố Lâm Khánh Chi ngoại tình nên cả hai mới chia tay. Trong bài phỏng vấn gần đây với Pháp luật và Bạn đọc, Phi Hùng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình và đưa ra lời thách thức 3 mặt 1 lời. "Tôi sẵn sàng đối chất 3 người nếu muốn. Hoặc đưa ra bằng chứng nếu mọi người thích. Động cơ chia tay là tôi chủ động chia tay, chứ không phải Khánh Chi. Nguyên nhân chủ yếu thì vẫn là do cô ấy không chung thuỷ như mình nói thôi! Còn những lý do khác, chỉ là chất phụ gia" - Phi Hùng chia sẻ. Về phần Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ đã có buổi gặp gỡ truyền thông và phủ nhận mọi việc. Lâm Khánh Chi khẳng định luôn chung thủy với chồng trong thời gian chung sống. "Hết duyên thì chúng tôi chia tay chứ không có chuyện người thứ 3 ở đây" - Lâm Khánh Chi chia sẻ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-tinh-nhan-cua-lam-khanh-chi-va-chong-cu-giua-dau-to-ngoai-tinh-nguoi-vui-ve-ben-tinh-moi-ke-co-dong-thai-la-sau-status-ban-ve-hanh-phuc-450085.html