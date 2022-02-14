MC Quyền Linh: 'Trong suốt 5 tháng tham gia chống dịch, tôi lén lút về nhà nhưng chỉ dám đứng trước cổng nhìn con'

Hậu trường 14/02/2022 21:29

Vừa qua, nam MC Quyền Linh đã có những tâm sự về quá trình tham gia cùng với các bác sĩ, tình nguyện viên chiến đấu chống dịch khiến nhiều người rơi nước mắt.

Vừa qua, chương trình "Hát cho ngày mai" đã phát sóng tập đặc biệt tổng kết lại chặng đường MC Quyền Linh gắn bó với các y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch, nam MC đã có những chia sẻ xúc động. Theo đó, anh cho biết đã đồng hành cùng chương trình suốt nhiều tháng qua và chứng kiến nhiều trường hợp khá đau xót. Đó là lý do Quyền Linh không ít lần bật khóc nức nở dù bản thân vốn là người vui vẻ và mạnh mẽ.

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MC Quyền Linh không kèm đươc xúc động - Ảnh: Chụp màn hình

"Chẳng hạn, lúc nghe một tình nguyện viên tên Đặng Thị Như Ý kể về nỗi mất mát khi bệnh nhân F0 mà cô hết lòng chăm sóc đột ngột ra đi, tôi bật khóc đến nghẹn lời. Bản thân tôi cũng nhiều đêm mất ngủ vì cứ mỗi lần nhắm mắt là cảnh tượng nhiều người dân đang trong vùng cách ly hiện lên trong đầu, khiến tôi ám ảnh.

Một lần khác, tôi nghẹn ngào rớt nước mắt khi nghe bác sĩ Nguyễn Thành An chia sẻ rằng anh phải trốn vào phòng để khóc trong lần nghỉ phép về thăm gia đình.

Tôi đồng cảm với vị bác sĩ này vì trong suốt 5 tháng tham gia chống dịch, tôi cũng phải lén lút về nhà nhưng chỉ dám đứng trước cổng nhìn con do quá nhớ, không dám bước chân vào nhà vì sợ lây bệnh cho vợ con.

Không ít lần, tôi phải khóc nức nở khi nghe những câu chuyện đau lòng mà các y bác sĩ, tình nguyện viên tuyến đầu kể lại. Việc tôi khóc quá nhiều đã khiến một số khán giả không thích" - Quyền Linh tâm sự.

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Quyền Linh xin lỗi khán giả vì lên sân khấu mà khóc quá nhiều nhưng khi nghe những câu chuyện mà các lực lượng tuyến đầu đã trải qua, anh rất đau lòng. 

"Tôi là người đã từng đi chống dịch rất nhiều nơi, gặp rất nhiều trường hợp nên những câu chuyện này khiến tôi gợi nhớ về khoảng thời gian ám ảnh mà mình đã trải qua. Bởi vậy nên tôi không thể kìm nổi nước mắt" - Quyền Linh tiếp tục chia sẻ.

Ngoài những lúc buồn rớt nước mắt, nam MC cũng cũng cố gắng mang lại nhiều cảm xúc tích cực. Sau khi chia sẻ những kỷ niệm vui giữa mình và các y bác sĩ, Quyền Linh cũng hài hước cho biết cố gắng "gài" giám khảo và nhà tài trợ để có thêm những phần quà cho các thí sinh như một lời cảm ơn cho những cống hiến vừa qua.

"Không chỉ thấu hiểu và đồng cảm, tôi còn luôn cố gắng gài giám khảo và nhà tài trợ để có thêm những phần quà cho các thí sinh như một sự trân trọng và cảm ơn cho những cống hiến, hi sinh của các lực lượng tuyến đầu chống dịch" - Quyền Linh chia sẻ.

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Từ khóa:   MC Quyền Linh covid-19 Quyền Linh làm từ thiện mùa dịch

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