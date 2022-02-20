Sau màn 'đụng chạm' ngọc nữ 3 con, diễn viên 'Thương nhớ ai' tiếp tục 'đá xéo' Minh Hằng: Rẻ tiền, cố tẩy trắng và hay nói đạo lý

Mới đây, nữ nghệ sĩ Minh Hằng bất ngờ nhận về nhiều chỉ trích từ một đàn em với các ngôn từ gây sốc khiến cộng đồng mạng chú ý.

Được biết đến như một nữ diễn viên có nhiều phát ngôn gây sốc, Phan Thị Trà My đã không ít lần "điểm mặt gọi tên" những gương mặt đình đám của giới showbiz khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Mới đây, nữ diễn viên lại có có động thái động chạm Minh Hằng. Theo đó, cô đã chia sẽ lại một bài phỏng vấn của Minh Hằng kèm theo dòng trạng thái có phần mỉa mai khi cho rằng đàn chị dùng scandal để nổi tiếng, sau một thời gian "cố gắng tẩy trắng" thì giờ lại nói đạo lý.

Bài viết của Trà My - Ảnh: Chụp màn hình "Cô này hồi bắt đầu gia nhập showbiz có vụ cố tình lộ ảnh nhạy cảm ra để nổi mà, hồi đó mình còn con nít vẫn nhớ mấy ảnh đó là chụp tự sướng qua một con điện thoại công nghệ đời cũ, nhìn cực rẻ tiền! sau một thời gian dài cố gắng tẩy trắng giờ lên báo nói đạo lý là sao? Không thấy thôi sắc thối à" - Trà My bày tỏ. Bên dưới phần bình luận, Phan Thị Trà My nhận không ít bình luận trái chiều. Trong khi một số người tỏ ra ủng hộ thì một bộ phận netizen lại cho rằng cô đang cố "dùng chiêu trò" để gây chú ý. Hiện, nữ diễn viên đã "giới hạn bình luận" cho bài viết của mình.

Bình luân của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Phan Thị Trà My (SN 1996) tại TP.HCM, Phan Thị Trà My được biết đến với vai chính trong bộ phim "Thương nhớ ở ai" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, bộ phim lại không gây được tiếng vang cho nữ diễn viên. Hiện tại, cô cũng không có tác phẩm nào nổi bật. Diễn viên Phan Thị Trà My - Ảnh: Internet Vừa qua, Phan Thị Trà My khiến dư luận tranh cãi dữ dội khi có những phát ngôn ẩn ý, được cho là đang mỉa mai Tăng Thanh Hà, gọi ngọc nữ là "cái máy đẻ liền 3 con", ăn bám chồng đại gia. Được biết, vào thời điểm ấy, Tăng Thanh Hà vừa mới công khai chuyện sinh con thứ ba cho chồng Louis Nguyễn.

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