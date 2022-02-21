Hậu bác bỏ 'cáo buộc' từ chồng cũ, Lâm Khánh Chi xuất hiện lung linh bên tình tin đồn, nói một câu khẳng định chủ quyền

Sau khi bác bỏ lời 'tố' ngoại tình từ chồng cũ, Lâm Khánh Chi bất ngờ xuất hiện với tình tin đồn cùng chia sẻ khiến nhiều người bàn tán.

Những ngày vừa qua, ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến công đồng mạng xôn xao khi bị chồng cũ là Trần Phi Hùng tố ngoại tình với diễn viên kiêm trợ lý Song Duy khi cả hai còn đang chung sống. Hiện, các động thái của đôi bên đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chuyển giới đã đăng tải bức ảnh chụp cùng tình tin đồn. Bức ảnh được chụp theo phong cách thần thoại. Cả Lâm Khánh Chi bà Song Duy đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy cùng biểu cảm "thần thái" ngút ngàn.

Bài viết của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Đính kèm bài viết, Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Sự kết hợp tuyệt vời cặp đôi hoàn hảo" cùng icon hình trái tim màu vàng. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng đặc biệt là dòng trạng thái của nữ ca sĩ. Trong khi netizen cho rằng Lâm Khánh Chi đang "nhá hàng" cho một dự án mới thì cũng không ít ý kiến đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của cả hai.

Liên quan đến chuyện bị tố ngoại tình, Lâm Khánh Chi đã có buổi gặp gỡ truyền thông và phủ nhận mọi việc. Theo Lao Động, nữ ca sĩ cho biết, trong quá trình sống chung, bản thân chưa bao giờ có suy nghĩ yêu ai khác ngoài chồng mình, nên không thể có chuyện ngoại tình.

Nữ ca sĩ và chồng cũ - Ảnh: Internet

Về Song Duy, Nữ diễn viên cho biết đây chỉ là đồng nghiệp, trợ lý của cô và không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.

Trước những lời phản pháo trên, chồng cũ Lâm Khánh Chi cho biết: "Tôi sẵn sàng đối chất 3 người nếu muốn. Hoặc đưa ra bằng chứng nếu mọi người thích. Động cơ chia tay là tôi chủ động chia tay, chứ không phải Khánh Chi. Nguyên nhân chủ yếu thì vẫn là do cô ấy không chung thuỷ như mình nói thôi! Còn những lý do khác, chỉ là chất phụ gia".

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