Hậu bác bỏ 'cáo buộc' từ chồng cũ, Lâm Khánh Chi xuất hiện lung linh bên tình tin đồn, nói một câu khẳng định chủ quyền

Hậu trường 21/02/2022 15:18

Sau khi bác bỏ lời 'tố' ngoại tình từ chồng cũ, Lâm Khánh Chi bất ngờ xuất hiện với tình tin đồn cùng chia sẻ khiến nhiều người bàn tán.

Những ngày vừa qua, ca sĩ Lâm Khánh Chi khiến công đồng mạng xôn xao khi bị chồng cũ là Trần Phi Hùng tố ngoại tình với diễn viên kiêm trợ lý Song Duy khi cả hai còn đang chung sống. Hiện, các động thái của đôi bên đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chuyển giới đã đăng tải bức ảnh chụp cùng tình tin đồn. Bức ảnh được chụp theo phong cách thần thoại. Cả Lâm Khánh Chi bà Song Duy đều khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy cùng biểu cảm "thần thái" ngút ngàn.

lam khanh chi 1
lam khanh chi 2
Bài viết của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Đính kèm bài viết, Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Sự kết hợp tuyệt vời cặp đôi hoàn hảo" cùng icon hình trái tim màu vàng. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng đặc biệt là dòng trạng thái của nữ ca sĩ. Trong khi netizen cho rằng Lâm Khánh Chi đang "nhá hàng" cho một dự án mới thì cũng không ít ý kiến đặt ra nghi vấn về mối quan hệ của cả hai.

Liên quan đến chuyện bị tố ngoại tình, Lâm Khánh Chi đã có buổi gặp gỡ truyền thông và phủ nhận mọi việc. Theo Lao Động, nữ ca sĩ cho biết, trong quá trình sống chung, bản thân chưa bao giờ có suy nghĩ yêu ai khác ngoài chồng mình, nên không thể có chuyện ngoại tình.

lam khanh chi 3
Nữ ca sĩ và chồng cũ - Ảnh: Internet

 

Về Song Duy, Nữ diễn viên cho biết đây chỉ là đồng nghiệp, trợ lý của cô và không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào.

Trước những lời phản pháo trên, chồng cũ Lâm Khánh Chi cho biết: "Tôi sẵn sàng đối chất 3 người nếu muốn. Hoặc đưa ra bằng chứng nếu mọi người thích. Động cơ chia tay là tôi chủ động chia tay, chứ không phải Khánh Chi. Nguyên nhân chủ yếu thì vẫn là do cô ấy không chung thuỷ như mình nói thôi! Còn những lý do khác, chỉ là chất phụ gia".

Vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang hé lộ 'luật ngầm' trong giới ca sĩ, sự thật sau bức màn nhung khiến ai cũng ngỡ ngàng

Vợ chồng nhạc sĩ Lê Quang hé lộ 'luật ngầm' trong giới ca sĩ, sự thật sau bức màn nhung khiến ai cũng ngỡ ngàng

Trong một đoạn clip đăng tải trên trang Youtube cá nhân, ca sĩ Cam Thơ đã có những chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt giữa ban nhạc và ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi - Phi Hùng tình tin đồn Lâm Khánh Chi ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?