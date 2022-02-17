Lệ Quyên dành lời động viên đầy 'triết lý' cho Thanh Hà giữa ồn ào tình cảm đồng giới: 'Trân trọng người tử tế, thương xót kẻ tiểu nhân'

Màn động viên đầy "triết lý" của Lệ Quyên nhận về vô số ý kiến tán thành. Nhiều netizen cho rằng có lẽ vì từng nhận về nhiều lời chê bai khi quen tình trẻ Lâm Bảo Châu nên Lệ Quyên đồng cảm và hiểu cho tâm trạng của nữ ca sĩ Thanh Hà lúc này.

Mới đây, đúng dịp Valentne, nhạc sĩ Phương Uyên bất ngờ đăng tải hình ảnh nắm tay nữ ca sĩ Thanh Hà kèm dòng trạng thái xác nhận đang có mối quan hệ tình cảm. Đáng chú ý hơn cả, trước khi công khai bên nhau, Thanh Hà và Phương Uyên từng nhiều lần thể hiện tình cảm trên MXH một cách công khai và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, Phương Uyên thường xuyên gắn tài khoản của Thanh Hà vào các bài đăng nói về tình yêu. Khi Thanh Hà để lại bình luận bên dưới 1 bài viết với nội dung: "Tình yêu thật tuyệt diệu". Phương Uyên đáp lại: "Còn em thì tuyệt vời".

Động thái công khai tình cảm của Phương Uyên và Thanh Hà - Ảnh chụp màn hình Màn tương tác của cặp đôi nhận về vô số lời bình luận khen - chê của CĐM. Bên cạnh những lời chúc mừng thì không ít netizen có ý kiến dè bỉu, thậm chí mỉa mai tình cảm của cặp đôi. Chưa kể, Thanh Hà vừa mới công khai chia tay bạn trai cách đây chưa lâu, sau đó lại có mối quan hệ tình cảm đồng giới với nhạc sĩ Phương Uyên.

Cặp đôi công khai nhưng vướng nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet Thanh Hà chia tay bạn trai cách đây chưa lâu - Ảnh: Internet Trước lùm xùm này, ca sĩ Thanh Hà từng lên tiếng: "Đừng vì bất hạnh của bản thân mà đi dè bỉu hạnh phúc của người khác. Bởi vì, mọi vấn đề đều có nguyên do của nó, đừng đợi đến khi người ta chết mới nói lời chia buồn, hãy chúc phúc khi người ta vui". Đồng cảm với đàn chị, Lệ Quyên đã để lại bình luận ủng hộ và động viên Thanh Hà. Lệ Quyên nhắn nhủ: "Câu nói em yêu thích nhất của mình là: Không ai hạnh phúc lại đi dè bỉu và cay nghiệt với người khác. Nên là, hãy happy chị nhé, trân trọng người tử tế, thương xót kẻ tiểu nhân". Lệ Quyên động viên đàn chị - Ảnh chụp màn hình Nữ hoàng phòng trà và Lâm Bảo Châu cũng từng vướng nhiều tranh cãi khi công khai hẹn hò - Ảnh: Internet Màn động viên đầy "triết lý" của Lệ Quyên nhận về vô số ý kiến tán thành. Nhiều netizen cho rằng có lẽ vì từng nhận về nhiều lời chê bai khi quen tình trẻ Lâm Bảo Châu nên Lệ Quyên đồng cảm và hiểu cho tâm trạng của nữ ca sĩ Thanh Hà lúc này.

Nhạc sĩ Phương Uyên công khai hẹn hò với ca sĩ Thanh Hà Không còn úp mở, nhạc sĩ Phương Uyên chính thức công khai người yêu vào dịp Valentine.

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