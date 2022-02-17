Lệ Quyên dành lời động viên đầy 'triết lý' cho Thanh Hà giữa ồn ào tình cảm đồng giới: 'Trân trọng người tử tế, thương xót kẻ tiểu nhân'

Hậu trường 17/02/2022 09:07

Màn động viên đầy "triết lý" của Lệ Quyên nhận về vô số ý kiến tán thành. Nhiều netizen cho rằng có lẽ vì từng nhận về nhiều lời chê bai khi quen tình trẻ Lâm Bảo Châu nên Lệ Quyên đồng cảm và hiểu cho tâm trạng của nữ ca sĩ Thanh Hà lúc này.

Mới đây, đúng dịp Valentne, nhạc sĩ Phương Uyên bất ngờ đăng tải hình ảnh nắm tay nữ ca sĩ Thanh Hà kèm dòng trạng thái xác nhận đang có mối quan hệ tình cảm. Đáng chú ý hơn cả, trước khi công khai bên nhau, Thanh Hà và Phương Uyên từng nhiều lần thể hiện tình cảm trên MXH một cách công khai và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đó, Phương Uyên thường xuyên gắn tài khoản của Thanh Hà vào các bài đăng nói về tình yêu. Khi Thanh Hà để lại bình luận bên dưới 1 bài viết với nội dung: "Tình yêu thật tuyệt diệu". Phương Uyên đáp lại: "Còn em thì tuyệt vời".

Le Quyen 1
Động thái công khai tình cảm của Phương Uyên và Thanh Hà - Ảnh chụp màn hình

 

Màn tương tác của cặp đôi nhận về vô số lời bình luận khen - chê của CĐM. Bên cạnh những lời chúc mừng thì không ít netizen có ý kiến dè bỉu, thậm chí mỉa mai tình cảm của cặp đôi. Chưa kể, Thanh Hà vừa mới công khai chia tay bạn trai cách đây chưa lâu, sau đó lại có mối quan hệ tình cảm đồng giới với nhạc sĩ Phương Uyên.

Le Quyen 2
Cặp đôi công khai nhưng vướng nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet
Le Quyen 3
Thanh Hà chia tay bạn trai cách đây chưa lâu - Ảnh: Internet

Trước lùm xùm này, ca sĩ Thanh Hà từng lên tiếng: "Đừng vì bất hạnh của bản thân mà đi dè bỉu hạnh phúc của người khác. Bởi vì, mọi vấn đề đều có nguyên do của nó, đừng đợi đến khi người ta chết mới nói lời chia buồn, hãy chúc phúc khi người ta vui".

Đồng cảm với đàn chị, Lệ Quyên đã để lại bình luận ủng hộ và động viên Thanh Hà. Lệ Quyên nhắn nhủ: "Câu nói em yêu thích nhất của mình là: Không ai hạnh phúc lại đi dè bỉu và cay nghiệt với người khác. Nên là, hãy happy chị nhé, trân trọng người tử tế, thương xót kẻ tiểu nhân". 

Le Quyen 4
Lệ Quyên động viên đàn chị - Ảnh chụp màn hình
Le Quyen 5
Nữ hoàng phòng trà và Lâm Bảo Châu cũng từng vướng nhiều tranh cãi khi công khai hẹn hò - Ảnh: Internet

Màn động viên đầy "triết lý" của Lệ Quyên nhận về vô số ý kiến tán thành. Nhiều netizen cho rằng có lẽ vì từng nhận về nhiều lời chê bai khi quen tình trẻ Lâm Bảo Châu nên Lệ Quyên đồng cảm và hiểu cho tâm trạng của nữ ca sĩ Thanh Hà lúc này.

Nhạc sĩ Phương Uyên công khai hẹn hò với ca sĩ Thanh Hà

Nhạc sĩ Phương Uyên công khai hẹn hò với ca sĩ Thanh Hà

Không còn úp mở, nhạc sĩ Phương Uyên chính thức công khai người yêu vào dịp Valentine.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Thanh Hà Phương Uyên

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?