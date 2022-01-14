Lệ Quyên mặn mà ở tuổi U40, tuyên bố cực gắt về 'nữ quyền': 'Ta tận dụng đặc quyền của bản thân... lựa chọn hạnh phúc ta cần'

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên vừa có bài đăng nhắn gửi thông điệp vô cùng sâu sắc, nhấn mạnh thông điệp về nữ quyền.

Lệ Quyên được khán giả biết đến với danh xưng "nữ hoàng phòng trà", cô sở hữu giọng hát đầy nội lực và thần thái đỉnh cao. Mặc dù đã bước sang độ tuổi U40 nhưng Lệ Quyên vẫn khiến fan hâm mộ ngạc nhiên mỗi lần xuất hiện bởi nhan sắc và vóc dáng. Chưa kể, người tình của Lâm Bảo Châu luôn lan tỏa năng lượng tích cực trên MXH nhưng cũng không ngần ngại đáp trả aitifan công khai trên trang cá nhân. Sau tan vỡ hôn nhân với đại gia Đức Huy, nữ ca sĩ hiện đang hạnh phúc viên mãn bên tình trẻ Lâm Bảo Châu - Ảnh: Internet Mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1981 bất ngờ chia sẻ tuyên ngôn mang tính nữ quyền của mình trên trang cá nhân và nhận được vô số sự ủng hộ của hội chị em.

Bài đăng của Lệ Quyên được chị em vỗ tay rào rào - Ảnh chụp màn hình Nữ ca sĩ viết: "Khi là thiếu nữ, ta mong cầu, ao ước và chờ đợi người khác mang lại hạnh phúc cho mình. Sự thụ động làm ta chông chênh để khi không trọn vẹn, ta lại khắc khoải, hụt hẫng, khổ đau... Khi là đàn bà thì khác chứ, ta biết mình không có quyền yêu cầu người khác phải có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho ta. Ta cũng bớt thụ động hay chờ đợi. Thay vào đó, ta tận dụng đặc quyền của bản thân mình đó là: lựa chọn hạnh phúc ta cần... Sự lựa chọn đôi khi là quyết định cần thiết mà ta nên làm". Được biết, thông điệp trên cũng sẽ được Lệ Quyên thể hiện thông qua sản phẩm âm nhạc mang tên Tình chết trong hững hờ, sẽ ra mắt vào tháng 1 này.

Lệ Quyên sắc sảo trong teaser MV mới - Ảnh: FBNV Sau thời gian dài không cho ra mắt sản phẩm mới vì dịch bệnh, thông tin về ca khúc mới khiến fan hâm mộ của "nữ hoàng phòng trà" vô cùng phấn khích.

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