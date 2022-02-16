Lệ Quyên lần đầu tỏ thái độ vô cùng gay gắt, nổi giận đùng đùng đáp trả một bình luận chỉ trích bạn trai trẻ tuổi của cô chỉ đang lợi dụng tiền bạc.

Nhân dịp lễ tình nhân vừa qua, trên trang cá nhân, Lệ Quyên công khai khoảnh khắc vô cùng lãng mạn bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Theo đó, món quà mà nữ ca sĩ được tặng là một chậu hoa hồng 500 bông vô cùng lớn, kèm theo đó là câu nói ngọt ngào của bạn trai: "Anh ấy nói rằng: Anh chỉ có trái tim tặng em thôi. Điều tuyệt vời nhất anh tặng em là đủ rồi. Bước vào nhà khi mở cửa ra,ngỡ ngàng thấy chậu hoa lớn gấp đôi mình với 500 bông hoa bạn ấy thiết kế riêng thế này" - nữ ca sĩ chia sẻ. Tuy nhiên, bên dưới bình luận, một tài khoản bất ngờ để lại ý kiến mỉa mai chuyện tình lệch tuổi của cặp đôi, theo đó người này cho rằng Lâm Bảo Châu chỉ đang lợi dụng tiền bạc của Lệ Quyên: "Nó lợi dụng thôi. Vài năm nữa già cố, nó tiễn lúc nào không hay. Ngồi mà gào cho coi, đừng vội khoe" - tài khoản này bày tỏ ý kiến.

Thường im lặng trước những lời gièm pha không hay, thế nhưng, lần này giọng ca "Nếu em được lựa chọn" lần đầu bày tỏ thái độ nổi giận đùng đùng. Lệ Quyên đáp trả bình luận này một cách vô cùng gay gắt, cô viết: "Lại thấy thương loại người mở mồm ra là tiền, thèm tiền nên nghĩ ai cũng như mình có khổ không? Lo cho cái thân mình đi, đàn bà con gái mà đi bình luận dạo, cay nghiệt ganh tị thế này cho ăn vàng cũng bất hạnh. Lâu lắm mới vả vào mồm chim lợn cho bớt nhảm nhé".

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, Lệ Quyên cũng nhận được không ít sự đồng cảm. Trong đó, khi được một khán giả tâm sự và dành sự ngưỡng mộ, nữ ca sĩ chia sẻ: "Chị hạnh phúc vì lời rèm pha quá ít so với những yêu thương dành cho chị. Em thấy đó, chị để bình luận công khai, bao nhiêu lượt thích, bình luận hầu hết là người hiểu biết và có văn hoá. Mọi người quá đáng yêu còn gì. Em cứ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé". Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu công khai hẹn hò vào tháng 8/2020, sau khi nữ ca sĩ chính thức thông báo đã ly hôn chồng đại gia. Từ khi công khai, cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, kèm theo đó, thời gian gần đây cặp đôi vướng phải nhiều ồn ào về chuyện tình cảm. Cụ thể, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu bị dân tình soi ra khá nhiều khoảnh khắc "lạnh nhạt" khi bên nhau. Trong đó, thái độ của tình trẻ được cho là kém mặn nồng và không thiết tha gì với chị đẹp. Dù chịu không ít gièm pha, nhưng có thể thấy cả hai vẫn đang vô cùng hạnh phúc bên nhau và không mấy bận tâm về điều này.

Lệ Quyên khoe quà Valentine tình trẻ kém 12 tuổi tặng, câu nói đặc biệt khiến chị đẹp xúc động Chia sẻ về buổi tối lãng mạn mà bạn trai trẻ tuổi Lâm Bảo Châu dành tặng cho mình trong đêm Valentine vừa qua, Lệ Quyên lần đầu lên tiếng nói về những lời dèm pha chuyện tình cảm lệch tuổi của mình.

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