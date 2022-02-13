Lệ Quyên mặc quần ôm sát màu da đi lễ chùa đầu năm khiến dân tình "nhức mắt" vì mặc như không mặc

Chuyện ăn mặc khi đi chùa của sao Việt nhiều lần khiến dân tình phải tranh cãi, bàn tán, mới đây nhất Lệ Quyên là sao Việt tiếp theo ghi tên mình vào danh sách nghệ sĩ ăn mặc "kém duyên" phản cảm, khi đi chùa.

Mới đây, trên Instagram của mình, Lệ Quyên gây chú ý khi khoe khoảnh khắc đi chùa ngày đầu năm mới để cầu khấn. Đăng tải lên story cá nhân của mình, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh cùng gia đình đi cầu khấn, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bộ đồ của Lệ Quyên không chiếm trọn mọi sự chú ý vì quá "nhức mắt". Đi chùa ngày đầu năm, giọng ca "Chân tình" chọn cho mình một bộ trang phục năng động thoải mái nhưng vô cùng sành điệu sang chảnh gồm mũ Gucci, áo sweatshirt và quần legging Burberry tông nâu da, cùng túi xách Lady Dior da cá sấu bạch tạng cực đắt đỏ, có thể nói, loạt đồ của Lệ Quyên vô cùng giá trị và xa xỉ.

Dù trang phục khá kín đáo, không hở hàng, tuy nhiên, chi tiết gây tranh cãi chính là chiếc quần mà Lệ Quyên diện. Theo đó, nữ ca sĩ chọn một chiếc quần bó lại còn màu da khiến nhìn tổng thể nữ ca sĩ trông khá phản cảm, mặc như không mặc. Dù đã khéo mặc áo rộng để tránh những sự cố lộ hàng nhưng việc chọn chiếc quần như này để mặc để đi lễ ở đền Mẫu Đồng Đăng (Lạng Sơn) của nữ ca sĩ được nhiều cho là không tinh tế. Nếu theo dõi Lệ Quyên có thể thấy nữ ca sĩ khá ưa chuộng những bộ đồ ôm sát cơ thể để tôn lên vóc dáng và để trông mình trở nên gợi cảm hơn. Tuy nhiên, có vẻ lần này Lệ Quyên đã chọn không gian không được phù hợp để khoe vóc dáng của mình. Vì quần bó tuy không hở hang nhưng lại dễ gây "nóng mắt" và không phù hợp với nơi linh thiêng như chùa, đền.

Lệ Quyên từng ghi điểm với bộ áo dài hoa nhã nhặn khi đi chùa (Ảnh: FBNV) Mặc dù vậy, nhiều lần trước đó, Lệ Quyên từng được khen ngợi hết lời khi diện trang phục đi chùa. Cách đây không lâu, bạn gái Lâm Bảo Châu từng ghi điểm trong mắt khán giả khi diện một bộ áo dài hoa nhã nhặn khi đến chùa cầu khấn. Có thể nói, việc lựa chọn trang phục đi chùa chưa bao giờ là chủ đề hết gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Trước đó, rất nhiều các sao Việt, người mẫu ảnh, hot girl của showbiz Việt cũng gây bàn tán với những trang phục hở hang, ôm sát khi đi đến đền, chùa.

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