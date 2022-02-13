Lệ Quyên mặc quần ôm sát màu da đi lễ chùa đầu năm khiến dân tình "nhức mắt" vì mặc như không mặc

Hậu trường 13/02/2022 15:26

Chuyện ăn mặc khi đi chùa của sao Việt nhiều lần khiến dân tình phải tranh cãi, bàn tán, mới đây nhất Lệ Quyên là sao Việt tiếp theo ghi tên mình vào danh sách nghệ sĩ ăn mặc "kém duyên" phản cảm, khi đi chùa.

Mới đây, trên Instagram của mình, Lệ Quyên gây chú ý khi khoe khoảnh khắc đi chùa ngày đầu năm mới để cầu khấn. Đăng tải lên story cá nhân của mình, nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh cùng gia đình đi cầu khấn, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bộ đồ của Lệ Quyên không chiếm trọn mọi sự chú ý vì quá "nhức mắt".

Lệ Quyên mặc quần ôm sát màu da đi lễ chùa đầu năm khiến dân tình 'nhức mắt' vì mặc như không mặc - Ảnh 1

Đi chùa ngày đầu năm, giọng ca "Chân tình" chọn cho mình một bộ trang phục năng động thoải mái nhưng vô cùng sành điệu sang chảnh gồm mũ Gucci, áo sweatshirt và quần legging Burberry tông nâu da, cùng túi xách Lady Dior da cá sấu bạch tạng cực đắt đỏ, có thể nói, loạt đồ của Lệ Quyên vô cùng giá trị và xa xỉ.

Lệ Quyên mặc quần ôm sát màu da đi lễ chùa đầu năm khiến dân tình 'nhức mắt' vì mặc như không mặc - Ảnh 2

Dù trang phục khá kín đáo, không hở hàng, tuy nhiên, chi tiết gây tranh cãi chính là chiếc quần mà Lệ Quyên diện. Theo đó, nữ ca sĩ chọn một chiếc quần  bó lại còn màu da khiến nhìn tổng thể nữ ca sĩ trông khá phản cảm, mặc như không mặc. Dù đã khéo mặc áo rộng để tránh những sự cố lộ hàng nhưng việc chọn chiếc quần như này để mặc để đi lễ ở đền Mẫu Đồng Đăng (Lạng Sơn) của nữ ca sĩ được nhiều cho là không tinh tế.

Lệ Quyên mặc quần ôm sát màu da đi lễ chùa đầu năm khiến dân tình 'nhức mắt' vì mặc như không mặc - Ảnh 3

Nếu theo dõi Lệ Quyên có thể thấy nữ ca sĩ khá ưa chuộng những bộ đồ ôm sát cơ thể để tôn lên vóc dáng và để trông mình trở nên gợi cảm hơn. Tuy nhiên, có vẻ lần này Lệ Quyên đã chọn không gian không được phù hợp để khoe vóc dáng của mình.  Vì quần bó tuy không hở hang nhưng lại dễ gây "nóng mắt" và không phù hợp với nơi linh thiêng như chùa, đền.

Lệ Quyên mặc quần ôm sát màu da đi lễ chùa đầu năm khiến dân tình 'nhức mắt' vì mặc như không mặc - Ảnh 4
Lệ Quyên từng ghi điểm với bộ áo dài hoa nhã nhặn khi đi chùa (Ảnh: FBNV)

Mặc dù vậy, nhiều lần trước đó, Lệ Quyên từng được khen ngợi hết lời khi diện trang phục đi chùa. Cách đây không lâu, bạn gái Lâm Bảo Châu từng ghi điểm trong mắt khán giả khi diện một bộ áo dài hoa nhã nhặn khi đến chùa cầu khấn. 

Có thể nói, việc lựa chọn trang phục đi chùa chưa bao giờ là chủ đề hết gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. Trước đó, rất nhiều các sao Việt, người mẫu ảnh, hot girl của showbiz Việt cũng gây bàn tán với những trang phục hở hang, ôm sát khi đi đến đền, chùa. 

 

 

Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày

Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày

Dù đã tuổi 40 nhưng "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến nhiều chị em ghen tị vì vóc dáng thon thả và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Lệ Quyên mặc đồ kém duyên Lệ Quyên diện đồ đi chùa

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?