Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày

Lệ Quyên vẫn luôn nổi tiếng là tay chơi đồ hiệu khét tiếng, bộ sưu tập túi đắt đỏ của nữ ca sĩ từng gây choáng cư dân mạng. Không chỉ vậy, giọng ca Nếu Em Được Chọn Lựa còn khiến dân tình xuýt xoa vì sở hữu body thon gọn, nảy nở.

"Nữ hoàng phòng trà" khoe trọn đường cong của cơ thể.

Dù không make up nhưng Lệ Quyên vẫn thu hút sự chú ý.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Lệ Quyên.

Body thon gọn của người đẹp Lệ Quyên ở tuổi 40 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chẳng ai còn lạ gì với mối tình chị đẹp - trai trẻ của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Sau hơn 1 năm công khai, cặp đôi đã công khai dọn chung về bạch dinh xịn xò, luôn kè kè cạnh nhau không rời.