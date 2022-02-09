Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày

Dù đã tuổi 40 nhưng "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến nhiều chị em ghen tị vì vóc dáng thon thả và nhan sắc ngày càng thăng hạng.
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Lệ Quyên vẫn luôn nổi tiếng là tay chơi đồ hiệu khét tiếng, bộ sưu tập túi đắt đỏ của nữ ca sĩ từng gây choáng cư dân mạng. Không chỉ vậy, giọng ca Nếu Em Được Chọn Lựa còn khiến dân tình xuýt xoa vì sở hữu body thon gọn, nảy nở.
Chẳng ai còn lạ gì với mối tình chị đẹp - trai trẻ của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Sau hơn 1 năm công khai, cặp đôi đã công khai dọn chung về bạch dinh xịn xò, luôn kè kè cạnh nhau không rời.
Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn giữ vững phong độ là một trong những couple hot nhất và chăm phát "đường" nhất showbiz Việt trong năm vừa qua.
Ở tuổi 40, nữ ca sĩ không chỉ chiếm trọn cảm tình bởi giọng hát mà còn gây ấn tượng bởi nhan sắc "lão hóa ngược" cùng vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh không kém mỹ nhân Vbiz nào. Theo quan điểm của cô, việc chăm chỉ tập luyện giữ dáng chính là vì vẻ đẹp của bản thân mình, không phải lí do nào khác.
Ảnh: FBNV