Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày

Hậu trường 09/02/2022 13:56

Dù đã tuổi 40 nhưng "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến nhiều chị em ghen tị vì vóc dáng thon thả và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Lệ Quyên vẫn luôn nổi tiếng là tay chơi đồ hiệu khét tiếng, bộ sưu tập túi đắt đỏ của nữ ca sĩ từng gây choáng cư dân mạng. Không chỉ vậy, giọng ca Nếu Em Được Chọn Lựa còn khiến dân tình xuýt xoa vì sở hữu body thon gọn, nảy nở. 

Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày - Ảnh 1
Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày - Ảnh 2
"Nữ hoàng phòng trà" khoe trọn đường cong của cơ thể.
Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày - Ảnh 3
Dù không make up nhưng Lệ Quyên vẫn thu hút sự chú ý.
Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày - Ảnh 4
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Lệ Quyên.
Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày - Ảnh 5
Body thon gọn của người đẹp Lệ Quyên ở tuổi 40 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chẳng ai còn lạ gì với mối tình chị đẹp - trai trẻ của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Sau hơn 1 năm công khai, cặp đôi đã công khai dọn chung về bạch dinh xịn xò, luôn kè kè cạnh nhau không rời.

Lệ Quyên khẳng định 'không vì tình trẻ', CĐM 'xỉu up, xỉu down' với nhan sắc ngày càng thăng hạng, lý do đến từ một việc nữ ca sĩ vẫn làm hàng ngày - Ảnh 6

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn giữ vững phong độ là một trong những couple hot nhất và chăm phát "đường" nhất showbiz Việt trong năm vừa qua. 

Ở tuổi 40, nữ ca sĩ không chỉ chiếm trọn cảm tình bởi giọng hát mà còn gây ấn tượng bởi nhan sắc "lão hóa ngược" cùng vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh không kém mỹ nhân Vbiz nào. Theo quan điểm của cô, việc chăm chỉ tập luyện giữ dáng chính là vì vẻ đẹp của bản thân mình, không phải lí do nào khác.

Ảnh: FBNV

Bánh chưng "thả ga" suốt mùa Tết, Lệ Quyên vẫn thoải mái khoe vóc dáng "cực bạo" ngày đầu năm

Bánh chưng "thả ga" suốt mùa Tết, Lệ Quyên vẫn thoải mái khoe vóc dáng "cực bạo" ngày đầu năm

Dù ăn uống thả ga suốt những ngày lễ Tết vừa qua, thế nhưng Lệ Quyên vẫn khiến dân tình phải trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng không qua chỉnh sửa.

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