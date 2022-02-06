Tụ họp bạn bè dịp Tết trong dinh thự triệu đô, thế nhưng biểu cảm của Lệ Quyên bên Lâm Bảo Châu mới chiếm trọn spotlight

Xuân Nhâm Dần là cái Tết đầu tiên của nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu trong căn dinh thự dát vàng kể từ sau khi ly hôn. Dù đã công khai chuyện tình cảm được hơn 1 năm, câu chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi chị - em này gặp phải không ít thị phi, thế nhưng cả hai đã chứng mình được tình yêu của mình dành cho đối phương khi chính thức dọn về sống chung một nhà.

Năm nay là năm đầu tiên Lệ Quyên đón Tết Nguyên đán cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu trong dinh thự mới

Mới đây, Lệ Quyên còn khiến người hâm mộ thêm phần ghen tị khi “phát cẩu lương” cùng bạn trai đúng dịp Tết trên mạng xã hội. Cụ thể trên Instagram cá nhân tối ngày 6/2, Lệ Quyên đăng tải hình ảnh tụ họp với bạn bè tại dinh thự triệu đô của mình. Thế nhưng, chiếm trọn spotlight không phải là không gian xa hoa lộng lấy cùng bàn đồ ăn chất đầy đủ món sang trọng mà lại là biểu cảm e ấp của giọng ca Tình Lỡ khi ngồi sát rạt người yêu kém 12 tuổi.