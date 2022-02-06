Tụ họp bạn bè dịp Tết trong dinh thự triệu đô, thế nhưng biểu cảm của Lệ Quyên bên Lâm Bảo Châu mới chiếm trọn spotlight

Hậu trường 06/02/2022 23:49

Hiếm khi cộng đồng mạng được nhìn thấy vẻ dịu dàng, e ấp của chị đẹp Lệ Quyên bên tình trẻ kém 12 tuổi như thế này.

Xuân Nhâm Dần là cái Tết đầu tiên của nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu trong căn dinh thự dát vàng kể từ sau khi ly hôn. Dù đã công khai chuyện tình cảm được hơn 1 năm, câu chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi chị - em này gặp phải không ít thị phi, thế nhưng cả hai đã chứng mình được tình yêu của mình dành cho đối phương khi chính thức dọn về sống chung một nhà.

Tụ họp bạn bè dịp Tết trong dinh thự triệu đô, thế nhưng biểu cảm của Lệ Quyên bên Lâm Bảo Châu mới chiếm trọn spotlight - Ảnh 1
Năm nay là năm đầu tiên Lệ Quyên đón Tết Nguyên đán cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu trong dinh thự mới

Mới đây, Lệ Quyên còn khiến người  hâm mộ thêm phần ghen tị khi “phát cẩu lương” cùng bạn trai đúng dịp Tết trên mạng xã hội. Cụ thể trên Instagram cá nhân tối ngày 6/2, Lệ Quyên đăng tải hình ảnh tụ họp với bạn bè tại dinh thự triệu đô của mình. Thế nhưng, chiếm trọn spotlight không phải là không gian xa hoa lộng lấy cùng bàn đồ ăn chất đầy đủ món sang trọng mà lại là biểu cảm e ấp của giọng ca Tình Lỡ khi ngồi sát rạt người yêu kém 12 tuổi.

Tụ họp bạn bè dịp Tết trong dinh thự triệu đô, thế nhưng biểu cảm của Lệ Quyên bên Lâm Bảo Châu mới chiếm trọn spotlight - Ảnh 2
Mới đây dân tình được màn "ăn cẩu lương" đã bụng vì biểu cảm e ấp của chị đẹp khi sát rạt bên trai trẻ

Cứ ngỡ đây là biểu cảm của nàng thiếu nữ đôi mươi e thẹn bên bạn trai mới chớm nở tình cảm của mình, thế nhưng biểu cảm e ấp, dịu dàng của bà mẹ một con Lệ Quyên lại khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú vì quá ư là ngọt ngào, nụ cười của Lệ Quyên rạng rỡ đến nhường này đủ để khán giả biết cô đang hạnh phúc biết bao.

Tụ họp bạn bè dịp Tết trong dinh thự triệu đô, thế nhưng biểu cảm của Lệ Quyên bên Lâm Bảo Châu mới chiếm trọn spotlight - Ảnh 3
Cặp đôi có những khoảnh khắc đón Tết hạnh phúc bên nhau

Yêu nhau mặn nồng hơn 1 năm, còn dọn về chung nhà nên nhiều khán giả đang rất mong mỏi một đám cưới thật hoành tráng "mở bát" cho năm 2022 từ chị đẹp. Cả hai vẫn thường trao nhau những ánh nhìn, nụ cười mãn nguyện với cuộc sống hiện tại trên trang cá nhân khiến netizen không khỏi ngưỡng mộ. Dù không ít lần vướng phải loạt "sóng gió" từ trên trời rơi xuống nhưng sau đó, nhìn cách mà Lệ Quyên – Lâm Bảo Châu đối diện và tiếp tục tận hưởng hạnh phúc vô tình làm cho những ồn ào tình cảm mà họ gặp phải chỉ như "gió thoảng mây bay".

Tụ họp bạn bè dịp Tết trong dinh thự triệu đô, thế nhưng biểu cảm của Lệ Quyên bên Lâm Bảo Châu mới chiếm trọn spotlight - Ảnh 4

Tụ họp bạn bè dịp Tết trong dinh thự triệu đô, thế nhưng biểu cảm của Lệ Quyên bên Lâm Bảo Châu mới chiếm trọn spotlight - Ảnh 5

Fan hâm mộ đang nóng lòng chờ đón đám cưới thế kỷ từ cặp đôi chị - em tình bể bình này

 

Chưa hết Tết, Lệ Quyên liền tập tành giảm cân ai dè bị soi bụng mỡ, đã thế còn viết sai chính tả

Chưa hết Tết, Lệ Quyên liền tập tành giảm cân ai dè bị soi bụng mỡ, đã thế còn viết sai chính tả

Lệ Quyên khoe khoảnh khắc tập luyện giảm cân nhưng viết sai chính tả. Không những thế, cô còn bị soi lộ bụng mỡ.

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