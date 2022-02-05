Chưa hết Tết, Lệ Quyên liền tập tành giảm cân ai dè bị soi bụng mỡ, đã thế còn viết sai chính tả

Lệ Quyên khoe khoảnh khắc tập luyện giảm cân nhưng viết sai chính tả. Không những thế, cô còn bị soi lộ bụng mỡ.

Lệ Quyên là một trong những người đẹp chăm chỉ tập luyện để có được body thon gọn nóng bỏng. Dù chưa hết Tết, nữ ca sĩ đã nhanh chóng vào "guồng" luyện tập thể thao.

Mới đây, "nữ hoàng phòng trà" chia sẻ clip tập luyện giữ gìn vóc dáng sau chuỗi ngày ăn Tết. Lệ Quyên đăng story kèm dòng trạng thái: "Vẫn bánh trưng rán mỗi ngày nhé, hôm nay check nhẹ với đồ tập, mai check mạnh hơn với đồ khác."

Lệ Quyên nhanh chóng tập luyện lấy lại body.

Lệ Quyên bị soi viết sai chính tả.

Dòng trạng thái của cô ngay lập tức bị netizen soi sai chính tả cơ bản. Thay vì viết "bánh chưng" mới là đúng, Lệ Quyên lại viết "bánh trưng".

Không những thế, Lệ Quyên cũng bị netizen soi vòng eo đã kém thon hơn trước. Bộ đồ tập ôm sát đã tố cáo chiếc "eo bánh mỳ" của ca sĩ U40. Khi thực hiện những động tác nhảy, giọng ca 8X còn để hằn vùng "tam giác" cấm địa kém duyên.

Cô tiếp tục bị soi bụng mỡ, lộ vùng cấm địa kém duyên trước ống kính.

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