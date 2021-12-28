Khoe phòng ngủ trong bạch dinh triệu đô, Lệ Quyên bị netizen soi ra chi tiết liên quan đến Lâm Bảo Châu

Tiếp nối màn khoe cầu thang dát vàng, căn bếp với thiết kế hiện đại, sang trọng thì lần này Lệ Quyên cho phòng ngủ của mình lên sóng cùng dòng trạng thái chúc ngủ ngon. Với góc chụp toàn cảnh rộng, khán giả được dịp chứng kiến toàn bộ không gian rộng rãi của căn phòng. Bên cạnh đó, cách bày trí tinh tế, nội thất đắt đỏ và gam màu nhẹ nhàng khiến căn phòng toát lên vẻ sang trọng nhưng không thiếu sự ấm áp. Dưới phần bình luận, nhiều người không khỏi xuýt xoa và thêm phần ngưỡng mộ về cách tận hưởng cuộc sống của Lệ Quyên. Nữ ca sĩ còn đặt bức ảnh chụp cùng bạn trai Lâm Bảo Châu ở ngay đầu giường, chứng tỏ tình cảm của cặp đôi đang cực kỳ mặn nồng.

Kể từ ngày dọn vào tổ ấm mới với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên thường xuyên chia sẻ những ngóc ngách trong dinh thự triệu đô mới lên mạng xã hội khiến người hâm mộ trầm trồ không ngớt về độ sang trọng, đậm mùi tiền của ngôi nhà.

Khỏi phải nói, với độ chịu chi của mình thì căn phòng ngủ của “nữ hoàng phòng trà” được trang trí với đồ nội thất cũng “đắt xắt ra miếng”. Vì là nơi riêng tư để nghỉ ngơi nên từ gam màu cho đến thiết kế nội thất, phòng ngủ của chị đẹp toát lên phần sang trọng nhưng không kém phần ấm áp. Lệ Quyên từng phát ngôn rằng 3,6 tỷ đồng chỉ đủ mua cái cổng nhà, những phòng khác trong biệt thự này cũng không kém phần hoa lệ. Mọi ngóc ngách trong nhà đều “đậm mùi tiền” chẳng khác resort 5 sao, thoải mái cho Lệ Quyên chụp được bộ ảnh sống ảo trong khung cảnh xa hoa, lộng lẫy.

Sự xa hoa, lộng lẫy trong từng căn phòng của biệt thự giúp Lệ Quyên sống ảo từng khoảnh khắc

Ở tuổi 40, Lệ Quyên đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Hiện cả hai đang chung sống với nhau trong căn biệt thự dát vàng siêu to khổng lồ ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 1 năm hẹn hò vô cùng hạnh phúc, người hâm mộ đang rất mong chờ một đám cưới viên mãn từ cặp đôi.

Người hâm mộ vô cùng mong chờ happy ending cho mối tình của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu