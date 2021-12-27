Tình trẻ kém 12 tuổi nói 1 câu, Lệ Quyên đã cười không khép miệng: “Thế là lộ hết rồi!”

Hậu trường 27/12/2021 16:51

Dù không chính thức lên tiếng công khai việc yêu nhau, thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Lệ Quyên đã không còn ngần ngại để lộ hàng loạt hint hẹn hò, thậm chí là chuẩn bị “về chung một nhà” với tình trẻ kém 12 tuổi.

Từ khi ly hôn và vướng nghi vấn hẹn hò cùng người nam diễn viên - người mẫu trẻ tuổi Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên dù chưa từng 1 lần lên tiếng khẳng định việc hẹn hò, thế nhưng, nữ ca sĩ thoải mái xuất hiện bên tình trẻ, không ngần ngại dành những câu “ngôn tình” đến đàn em. Chuyện tình chị em chênh lệch 12 tuổi giữa Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng thu hút sự chú của dân mạng.

Tình trẻ kém 12 tuổi nói 1 câu, Lệ Quyên đã cười không khép miệng: “Thế là lộ hết rồi!” - Ảnh 1

Mới đây, đoạn clip hậu trường khi cả 2 tham dự Vietnam International Fashion Week thu hút sự chú ý của người hâm mộ vì chỉ bằng 2 chi tiết nhỏ, Lệ Quyên đã cho thấy rõ mối quan hệ hạnh phúc hiện tại với tình trẻ. Theo đó, khi được hỏi về dự định cho Noel, Lâm Bảo Châu cho biết đã có sự chuẩn bị và sẽ tặng một món quà bất ngờ cho "bà xã mình" rồi quay sang nhìn Lệ Quyên.

Tình trẻ kém 12 tuổi nói 1 câu, Lệ Quyên đã cười không khép miệng: “Thế là lộ hết rồi!” - Ảnh 2

Chỉ một câu nói và hành động của Lâm Bảo Châu đã ngay lập tức khiến khiến Lệ Quyên cười không ngậm được miệng. Còn các fan thì rần rần tin tưởng cả 2 sẽ sớm “về chung một nhà”. Bên cạnh đó, không chỉ như dính nhau hình với bóng, Lâm Bảo Châu còn công khai khoác tay, ôm eo "chị đẹp" dưới hàng trăm ống kính liên tục ghi hình.

Tình trẻ kém 12 tuổi nói 1 câu, Lệ Quyên đã cười không khép miệng: “Thế là lộ hết rồi!” - Ảnh 3

Tình trẻ kém 12 tuổi nói 1 câu, Lệ Quyên đã cười không khép miệng: “Thế là lộ hết rồi!” - Ảnh 4

Đáng chú ý nhất là khi có người hỏi về 2 chiếc nhẫn đôi giống hệt nhau đang được Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đeo ở ngón trỏ, nữ ca sĩ cũng thoải mái nói: "Phát hiện ra mất rồi. Thế là lộ hết rồi". Chiếc nhẫn này từng được các thánh soi khẳng định là "tín vật định tình" của cặp đôi đũa lệch này.

Tình trẻ kém 12 tuổi nói 1 câu, Lệ Quyên đã cười không khép miệng: “Thế là lộ hết rồi!” - Ảnh 5

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu dính tin đồn hẹn hò từ ngay sau khi nữ ca sĩ công khai việc ly hôn chồng đại gia. Dù phải nhận không ít lời chê bai, thậm chí còn bị nhiều cư dân mạng so sánh cả 2 như mẹ con vì mối tình lệch tuổi, thế nhưng, cả 2 không mấy để tâm và đến nay vẫn luôn hạnh phúc với “nửa kia” của mình.

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Từ khóa:   Lệ Quyên tình trẻ Lệ Quyên Lệ Quyên và tình trẻ

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