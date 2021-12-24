Thực hư thông tin Lệ Quyên “bơ đẹp” Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ

Trong khi Cẩm Đan – tình tin đồn của chồng cũ Lệ Quyên sải chân trên sàn catwalk thì “nữ hoàng phòng trà” phản ứng thế này!

Là một người mẫu góp mặt trong show diễn của Nhà thiết kế Hoàng Hải thuộc khuôn khổ Vietnam International Fashion Week, Cẩm Đan đã có những bước catwalk thu hút sự chú ý của người xem. Sau khi show diễn khép lại, chân dài 10X đăng tải 2 đoạn clip về màn trình diễn của mình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của dân mạng là phản ứng Lệ Quyên ngồi dưới hàng ghế khán giả. Lệ Quyên ngồi hàng ghế đầu nhưng không hề đoái hoài đến màn trình diễn của Cẩm Đan Trong clip đầu tiên mà Cẩm Đan đăng tải, Lệ Quyên cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu ngồi ngay hàng ghế đầu nhưng tuyệt đối giọng ca 8X không hề đoái hoài gì đến màn trình diễn của Cẩm Đan. Hành động “thờ ơ” này còn được thể hiện rõ khi đàn em bị vấp xém ngã, cô vẫn nhất quyết "bơ đẹp", trong khi ai nấy đều đổ dồn sự chú ý về mẫu trẻ.

Thậm chí khi Cẩm Đan suýt vấp ngã, Lệ Quyên vẫn hoàn toàn "bơ đẹp" tình tin đồn của chồng cũ Dù “bơ đẹp” người bị “gắn mác” người tình tin đồn của chồng cũ trong màn trình diễn đầu tiên, thế nhưng trong một đoạn clip khác cũng do Cẩm Đan đăng tải, Lệ Quyên cũng được "giải oan" phần nào. Trong đoạn clip này, phản ứng của giọng ca 8X khác với clip đầu. Cô chăm chú chiêm ngưỡng màn trình diễn của đàn em, thậm chí còn không rời mắt. Điều này cho thấy Lệ Quyên không có ý gì với Cẩm Đan như nhiều người nghĩ, việc không chú ý đàn em trong một khoảnh khắc nào đó có thể là bị mất sự tập trung mà thôi.

Lệ Quyên chăm chú vào màn catwalk của Cẩm Đan trong phần trình diễn sau Lệ Quyên "không rời mắt" khỏi đàn em Người mẫu trẻ Cẩm Đan thuộc thế hệ 10X, cô nàng sở hữu vóc dáng và chiều cao đáng mơ ước cùng gương mặt xinh xắn, thanh thoát. Vì thường xuyên bị bắt gặp hay xuất hiện bên doanh nhân Đức Huy – chồng cũ của ca sĩ Lệ Quyên nên đã có rất nhiều tin đồn xoay quanh mối quan hệ của cả hai. Dù lộ nhiều bằng chứng hẹn hò, song cả chồng cũ Lệ Quyên và Cẩm Đan đều phủ nhận, cho biết mối quan hệ dừng ở mức anh em thân thiết, chuyện tương lai chưa xác định. Cẩm Đan và chồng cũ Lệ Quyên vướng tin đồn hẹn hò do thường xuyên xuất hiện cùng nhau Về phía Cẩm Đan, cô gần đây khẳng định độc thân, đồng thời trực tiếp phủ nhận lời phán xét "yêu đàn ông lớn tuổi vì tiền" xuất hiện suốt thời gian dài. Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy từng có 10 năm gắn bó với nhau và có một cậu con trai chung. Tuy nhiên, tới tháng 9/2020, cặp đôi bất ngờ ly hôn. Sau khi ly hôn, trong khi Lệ Quyên tận hưởng hạnh phúc bên tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu, chồng cũ nữ ca sĩ lại vướng nghi án hẹn hò Cẩm Đan. Lệ Quyên cùng doanh nhân Đức Huy chia tay sau 10 năm chung sống và có chung 1 cậu con trai.

Lệ Quyên khoe loạt quà noel được tình trẻ kém 12 tuổi tặng, lộ chi tiết khiến người xem “đỏ mặt” Giáng sinh thứ 2 bên nhau, Lệ Quyên khiến nhiều người ghen tị khi khoe loạt quà được chuẩn bị vô cùng công phu đến từ người tình trẻ tuổi Lâm Bảo Châu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-thong-tin-le-quyen-bo-dep-cam-dan-tinh-tin-don-cua-chong-cu-442917.html