Thực hư thông tin Lệ Quyên “bơ đẹp” Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ

Hậu trường 24/12/2021 12:04

Trong khi Cẩm Đan – tình tin đồn của chồng cũ Lệ Quyên sải chân trên sàn catwalk thì “nữ hoàng phòng trà” phản ứng thế này!

Là một người mẫu góp mặt trong show diễn của Nhà thiết kế Hoàng Hải thuộc khuôn khổ Vietnam International Fashion Week, Cẩm Đan đã có những bước catwalk thu hút sự chú ý của người xem. Sau khi show diễn khép lại, chân dài 10X đăng tải 2 đoạn clip về màn trình diễn của mình trên trang cá nhân. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của dân mạng là phản ứng Lệ Quyên ngồi dưới hàng ghế khán giả.

Thực hư thông tin Lệ Quyên “bơ đẹp” Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ - Ảnh 1
Lệ Quyên ngồi hàng ghế đầu nhưng không hề đoái hoài đến màn trình diễn của Cẩm Đan
 

Trong clip đầu tiên mà Cẩm Đan đăng tải, Lệ Quyên cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu ngồi ngay hàng ghế đầu nhưng tuyệt đối giọng ca 8X không hề đoái hoài gì đến màn trình diễn của Cẩm Đan. Hành động “thờ ơ” này còn được thể hiện rõ khi đàn em bị vấp xém ngã, cô vẫn nhất quyết "bơ đẹp", trong khi ai nấy đều đổ dồn sự chú ý về mẫu trẻ.

Thực hư thông tin Lệ Quyên “bơ đẹp” Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ - Ảnh 2
Thậm chí khi Cẩm Đan suýt vấp ngã, Lệ Quyên vẫn hoàn toàn "bơ đẹp" tình tin đồn của chồng cũ
 

Dù “bơ đẹp” người bị “gắn mác” người tình tin đồn của chồng cũ trong màn trình diễn đầu tiên, thế nhưng trong một đoạn clip khác cũng do Cẩm Đan đăng tải, Lệ Quyên cũng được "giải oan" phần nào.

Trong đoạn clip này, phản ứng của giọng ca 8X khác với clip đầu. Cô chăm chú chiêm ngưỡng màn trình diễn của đàn em, thậm chí còn không rời mắt. Điều này cho thấy Lệ Quyên không có ý gì với Cẩm Đan như nhiều người nghĩ, việc không chú ý đàn em trong một khoảnh khắc nào đó có thể là bị mất sự tập trung mà thôi.

Thực hư thông tin Lệ Quyên “bơ đẹp” Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ - Ảnh 3
Lệ Quyên chăm chú vào màn catwalk của Cẩm Đan trong phần trình diễn sau

Thực hư thông tin Lệ Quyên “bơ đẹp” Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ - Ảnh 4

Lệ Quyên "không rời mắt" khỏi đàn em

 

Người mẫu trẻ Cẩm Đan thuộc thế hệ 10X, cô nàng sở hữu vóc dáng và chiều cao đáng mơ ước cùng gương mặt xinh xắn, thanh thoát. Vì thường xuyên bị bắt gặp hay xuất hiện bên doanh nhân Đức Huy – chồng cũ của ca sĩ Lệ Quyên nên đã có rất nhiều tin đồn xoay quanh mối quan hệ của cả hai. Dù lộ nhiều bằng chứng hẹn hò, song cả chồng cũ Lệ Quyên và Cẩm Đan đều phủ nhận, cho biết mối quan hệ dừng ở mức anh em thân thiết, chuyện tương lai chưa xác định.

Thực hư thông tin Lệ Quyên “bơ đẹp” Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ - Ảnh 5

Thực hư thông tin Lệ Quyên “bơ đẹp” Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ - Ảnh 6

Thực hư thông tin Lệ Quyên “bơ đẹp” Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ - Ảnh 7

Cẩm Đan và chồng cũ Lệ Quyên vướng tin đồn hẹn hò do thường xuyên xuất hiện cùng nhau

Về phía Cẩm Đan, cô gần đây khẳng định độc thân, đồng thời trực tiếp phủ nhận lời phán xét "yêu đàn ông lớn tuổi vì tiền" xuất hiện suốt thời gian dài.

Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy từng có 10 năm gắn bó với nhau và có một cậu con trai chung. Tuy nhiên, tới tháng 9/2020, cặp đôi bất ngờ ly hôn. Sau khi ly hôn, trong khi Lệ Quyên tận hưởng hạnh phúc bên tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu, chồng cũ nữ ca sĩ lại vướng nghi án hẹn hò Cẩm Đan.

Thực hư thông tin Lệ Quyên “bơ đẹp” Cẩm Đan - tình tin đồn của chồng cũ - Ảnh 8
Lệ Quyên cùng doanh nhân Đức Huy chia tay sau 10 năm chung sống và có chung 1 cậu con trai.
Lệ Quyên khoe loạt quà noel được tình trẻ kém 12 tuổi tặng, lộ chi tiết khiến người xem “đỏ mặt”

Lệ Quyên khoe loạt quà noel được tình trẻ kém 12 tuổi tặng, lộ chi tiết khiến người xem “đỏ mặt”

Giáng sinh thứ 2 bên nhau, Lệ Quyên khiến nhiều người ghen tị khi khoe loạt quà được chuẩn bị vô cùng công phu đến từ người tình trẻ tuổi Lâm Bảo Châu.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Lệ Quyên bơ Cẩm Đan chồng cũ Lệ Quyên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 6 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?