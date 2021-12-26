Chồng cũ bị nghi hẹn hò chân dài Khánh My, Lệ Quyên đang vui bên tình trẻ vẫn nói đạo lý này

Tối Noel 24/12, cánh săn ảnh bắt gặp doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên đi siêu xe 30 tỷ vừa tậu sánh bước bên chân dài Khánh My. Trong clip lan truyền trên mạng xã hội cả hai bước xuống siêu xe, tay đại gia Đức Huy đặt lên eo Khánh My rất tình tứ. Cả hai di chuyển khá vội đến các địa điểm ăn uống, sau đó cùng lên xe riêng để ra về.

Chia sẻ trên Dân Việt, đại diện Khánh My thừa nhận Đức Huy và Khánh My có đi chung xe trong đêm Noel nhưng có thêm trợ lý và một người bạn của siêu mẫu.

Từ đây, Khánh My vướng tin đồn đang hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên sau khi chia tay bạn trai Tiến Vũ. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục soi ra chi tiết chứng minh Đức Huy và Khánh My có mối quan hệ đặc biệt. Cụ thể, trên trang cá nhân, Khánh My thường xuyên khoe ảnh check-in tại sân golf. Đáng chú ý, đây là địa điểm đại gia Đức Huy thường xuyên lui tới.

"Ai đó quay clip rồi tự dựng chuyện, cắt ghép sao chỉ thấy mỗi 2 người. Khánh My và Đức Huy có gặp nhau qua vài sự kiện và giữ mối quan hệ bạn bè chứ không thân thiết. Video ai quay rồi bịa chuyện thì người đó phải lên tiếng đính chính chứ Khánh My không chia sẻ gì thêm”, đại diện của Khánh My cho hay.

Trong khi chuyện tình cảm của chồng cũ trở thành tâm điểm chú ý, Lệ Quyên vẫn vui vẻ bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Nữ hoàng phòng trà được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng hơn từ khi yêu Lâm Bảo Châu. Trong bài viết mới đây, Lệ Quyên đăng bài viết nêu quan điểm sống đồng thời khéo khoe được bạn trai tháp tùng đi khắp nơi và còn làm "phó nháy" riêng cho cô.

Lệ Quyên khoe nhan sắc diễm lệ trong loạt ảnh mới.

"Em vẫn cứ sóng sánh bước đi như thế giữa cuộc đời này...

Chắc hẳn ai cũng tưởng rằng sự diễm lệ ấy tự nhiên dễ dàng mà có được...

Ừ thì cứ cho là vậy đi, một người xuất phát từ dưới 0 như em quá quen với việc chỉ làm mà không nói.

Điều gì dễ dàng thế, không gì cả đâu...Quan trọng là cách em bước qua những thử thách,gian truân ấy như thế nào thôi...

Em vẫn cứ sóng sánh bước đi như thế giữa cuộc đời này

Thanks chiếc clip bởi chuyên gia cam thường", Lệ Quyên viết.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có gần 2 năm hẹn hò. Gần đây, cặp đôi đã về sống cùng trong căn biệt thự mới. Trên mạng xã hội, cả hai thoải mái khoe ảnh tình tứ bên nhau.

Bài đăng của nữ ca sĩ.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu trong sự kiện gần đây.