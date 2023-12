Chồng cũ bị nghi hẹn hò chân dài Khánh My, Lệ Quyên đang vui bên tình trẻ vẫn nói đạo lý này

Tối Noel 24/12, cánh săn ảnh bắt gặp doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên đi siêu xe 30 tỷ vừa tậu sánh bước bên chân dài Khánh My. Trong clip lan truyền trên mạng xã hội cả hai bước xuống siêu xe, tay đại gia Đức Huy đặt lên eo Khánh My rất tình tứ. Cả hai di chuyển khá vội đến các địa điểm ăn uống, sau đó cùng lên xe riêng để ra về.

Từ đây, Khánh My vướng tin đồn đang hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên sau khi chia tay bạn trai Tiến Vũ. Mới đây, cư dân mạng tiếp tục soi ra chi tiết chứng minh Đức Huy và Khánh My có mối quan hệ đặc biệt. Cụ thể, trên trang cá nhân, Khánh My thường xuyên khoe ảnh check-in tại sân golf. Đáng chú ý, đây là địa điểm đại gia Đức Huy thường xuyên lui tới.

Chia sẻ trên Dân Việt, đại diện Khánh My thừa nhận Đức Huy và Khánh My có đi chung xe trong đêm Noel nhưng có thêm trợ lý và một người bạn của siêu mẫu.