Hai chị đại yêu tình trẻ kém chục tuổi Ngô Thanh Vân và Lệ Quyên rủ rê nhau tung ảnh tình tứ 'mở bát' ngày đầu năm

Đều là những người phụ nữ đang yêu, Lệ Quyên và Ngô Thanh Vân tung ảnh tình tứ bên tình trẻ, fan hâm mộ được phen “ăn cẩu lương” no bụng vào đúng ngày đầu năm mới.

Như để “khai sáng” mạng xã hội cho một năm mới tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, mới đây “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên cùng “đả nữ” Ngô Thanh Vân khiến fan hâm mộ rần rần với bức ảnh chúc mừng năm mới tình bể bình bên người tình trẻ. Chị đẹp Lệ Quyên đăng đàn mở màn cho ngày đầu năm mới không thể nào ngọt hơn được nữa khi viết "Happy new year. Chào 2022 luôn đong đầy hạnh phúc và bình an nhé" đính kèm bức ảnh mặt đối mặt với Lâm Bảo Châu đầy hạnh phúc và ngọt ngào.

Lệ Quyên chúc mừng năm mới 2022 với bức ảnh tình bể bình bên Lâm Bảo Châu Còn nhớ vào đầu năm 2021, Lệ Quyên "đánh úp" MXH với bức ảnh đầy tình tứ bên bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu. Thoắt một cái, cặp đôi đã có hơn 1 năm hẹn hò. Thời gian gần đây, cặp đôi cũng đang sống chung tại căn biệt thự triệu đô dát vàng của nữ ca sĩ. Tung hint ngọt lịm thế này, fan hâm mộ của chị đại chỉ mong một đám cưới thế kỷ sẽ diễn ra vào năm 2022.

Sau 1 năm hẹn hò, fan hâm mộ của nữ ca sĩ đang mong chờ 1 đám cưới thế kỷ trong năm 2022 Không hẹn mà gặp, “đả nữ” Ngô Thanh Vân cũng phát “cẩu lương” vào đúng ngày đầu khai xuân. Trên Facebook cá nhân, người đẹp màn ảnh Việt đăng bức ảnh tình tứ bên Huy Trần kèm dòng "caption" như đánh dấu chủ quyền: "2021 hông có gì ngoài ông đầu bếp. Vui rồi hén". "Đả nữ" Ngô Thanh Vân đăng ảnh tình cảm bên tình trẻ Huy Trần Vào ngày 28/12 năm ngoái, nghi vấn nữ diễn viên Ngô Thanh Vân hẹn hò Huy Trần đã tạo nên một cơn sốt trong làng giải trí Việt. Từ đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầy ngọt ngào, "tình bể bình" khiến netizen đứng ngồi không yên. Cặp đôi tận hưởng cuộc sống như vợ chồng son bên trời Tây Cặp đôi cũng vừa trải qua khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống như vợ chồng son ở Na Uy. Là cặp đôi trai tài gái sắc thế nên Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng được người hâm mộ đặt niềm tin để chờ đợi "tin vui" của cả hai trong năm 2022.

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