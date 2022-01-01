Hai chị đại yêu tình trẻ kém chục tuổi Ngô Thanh Vân và Lệ Quyên rủ rê nhau tung ảnh tình tứ 'mở bát' ngày đầu năm

Hậu trường 01/01/2022 22:17

Đều là những người phụ nữ đang yêu, Lệ Quyên và Ngô Thanh Vân tung ảnh tình tứ bên tình trẻ, fan hâm mộ được phen “ăn cẩu lương” no bụng vào đúng ngày đầu năm mới.

Như để “khai sáng” mạng xã hội cho một năm mới tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, mới đây “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên cùng “đả nữ” Ngô Thanh Vân khiến fan hâm mộ rần rần với bức ảnh chúc mừng năm mới tình bể bình bên người tình trẻ.

Chị đẹp Lệ Quyên đăng đàn mở màn cho ngày đầu năm mới không thể nào ngọt hơn được nữa khi viết "Happy new year. Chào 2022 luôn đong đầy hạnh phúc và bình an nhé" đính kèm bức ảnh mặt đối mặt với Lâm Bảo Châu đầy hạnh phúc và ngọt ngào. 

Hai chị đại yêu tình trẻ kém chục tuổi Ngô Thanh Vân và Lệ Quyên rủ rê nhau tung ảnh tình tứ 'mở bát' ngày đầu năm - Ảnh 1

 Lệ Quyên chúc mừng năm mới 2022 với bức ảnh tình bể bình bên Lâm Bảo Châu

Còn nhớ vào đầu năm 2021, Lệ Quyên "đánh úp" MXH với bức ảnh đầy tình tứ bên bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu. Thoắt một cái, cặp đôi đã có hơn 1 năm hẹn hò. Thời gian gần đây, cặp đôi cũng đang sống chung tại căn biệt thự triệu đô dát vàng của nữ ca sĩ. Tung hint ngọt lịm thế này, fan hâm mộ của chị đại chỉ mong một đám cưới thế kỷ sẽ diễn ra vào năm 2022.

Hai chị đại yêu tình trẻ kém chục tuổi Ngô Thanh Vân và Lệ Quyên rủ rê nhau tung ảnh tình tứ 'mở bát' ngày đầu năm - Ảnh 2
Hai chị đại yêu tình trẻ kém chục tuổi Ngô Thanh Vân và Lệ Quyên rủ rê nhau tung ảnh tình tứ 'mở bát' ngày đầu năm - Ảnh 3

 Sau 1 năm hẹn hò, fan hâm mộ của nữ ca sĩ đang mong chờ 1 đám cưới thế kỷ trong năm 2022

Không hẹn mà gặp, “đả nữ” Ngô Thanh Vân cũng phát “cẩu lương” vào đúng ngày đầu khai xuân. Trên Facebook cá nhân, người đẹp màn ảnh Việt đăng bức ảnh tình tứ bên Huy Trần kèm dòng "caption" như đánh dấu chủ quyền: "2021 hông có gì ngoài ông đầu bếp. Vui rồi hén". 

Hai chị đại yêu tình trẻ kém chục tuổi Ngô Thanh Vân và Lệ Quyên rủ rê nhau tung ảnh tình tứ 'mở bát' ngày đầu năm - Ảnh 4

 "Đả nữ" Ngô Thanh Vân đăng ảnh tình cảm bên tình trẻ Huy Trần

Vào ngày 28/12 năm ngoái, nghi vấn nữ diễn viên Ngô Thanh Vân hẹn hò Huy Trần đã tạo nên một cơn sốt trong làng giải trí Việt. Từ đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầy ngọt ngào, "tình bể bình" khiến netizen đứng ngồi không yên. 

Hai chị đại yêu tình trẻ kém chục tuổi Ngô Thanh Vân và Lệ Quyên rủ rê nhau tung ảnh tình tứ 'mở bát' ngày đầu năm - Ảnh 5
Hai chị đại yêu tình trẻ kém chục tuổi Ngô Thanh Vân và Lệ Quyên rủ rê nhau tung ảnh tình tứ 'mở bát' ngày đầu năm - Ảnh 6

 Cặp đôi tận hưởng cuộc sống như vợ chồng son bên trời Tây

Cặp đôi cũng vừa trải qua khoảng thời gian tận hưởng cuộc sống như vợ chồng son ở Na Uy. Là cặp đôi trai tài gái sắc thế nên Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng được người hâm mộ đặt niềm tin để chờ đợi "tin vui" của cả hai trong năm 2022.

Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi

Mặc váy ngắn cũn cỡn xuống phố, Lệ Quyên liền 'rào trước' nói 1 câu tránh bị antifan soi

Để tránh bị cư dân mạng khó tính chê trách, soi mói, Lệ Quyên liền nói 1 câu nhằm thể hiện rõ thái độ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Ngô Thanh Vân tình trẻ Lệ Quyên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 38 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 8 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?