Tuy nhiên, cặp đôi vàng của làng giải trí cũng không ít lần bị netizen “soi" ra các chi tiết khó hiểu, điển hình như mới đây nhất là khoảnh khắc tình trẻ Lệ Quyên thờ ơ với nữ ca sĩ ngay giữa đám đông.

Chính thức dọn về sống chung với nhau trong căn biệt thự dát vàng, nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên cùng tình trẻ Lâm Bảo Châu luôn kè kè sát cánh bên nhau trong mọi sự kiện cũng như những khoảnh khắc cuộc sống đời thường khiến netizen không khỏi ghen tị vì mối tình đẹp. Cả hai được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi tình cảm mặn nồng, thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Trong clip, Lệ Quyên cầm ly kem dừa trên tay còn Lâm Bảo Châu ngồi bên cạnh. Để bày tỏ thái độ yêu thích với món kem này, nữ ca sĩ thoải mái liếm môi rồi lắc lư theo điệu nhạc. Trong khi đó, Lâm Bảo Châu nhìn người đẹp nhưng không có bất cứ thái độ nào ngoài cái nhìn có vẻ thờ ơ sau đó chỉ tập trung nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Biểu cảm thờ ơ của Lâm Bảo Châu trước hành động của chị đẹp khiến nhiều fan hâm mộ của cô bất bình

Phía dưới đoạn clip, nhiều người không đồng tình với Lâm Bảo Châu, cho rằng anh chàng không mặn mà gì với Lệ Quyên, bất chấp chị đẹp làm gì. Có thể thấy, bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào, chiều chuộng, hay trao nhau những ánh nhìn trìu mến, yêu thương trong các bộ ảnh lại không được tình trẻ thể hiện trong những khoảnh khắc đời thường nhỏ nhặt này với idol của mình nên có lẽ chính vì vậy mà khán giả có phần thất vọng.

Thậm chí, nhiều người còn "đoán già đoán non", liệu rằng mối quan hệ giữa cả hai đang có điều gì đó "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt" chăng? “"Thờ ơ với chị đẹp thế à?"; "Kiểu như kem ngon thì mặc kệ kem, còn mình chỉ chăm chăm vào điện thoại"; "Dạo này thấy chẳng còn mặn nồng với chị Lệ Quyên nữa rồi"; "Đây không phải là lần đầu tiên, chắc là có chuyện gì rồi chăng"…

Trước đây Lâm Bảo Châu cũng bị soi thái độ "hờ hững" trước màn biểu diễn của Lệ Quyên làm dấy lên tin đồn "cơm không lành canh không ngọt" giữa hai người

Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh chàng gây tranh cãi vì hành động cùng biểu cảm thờ ơ, không quan tâm kể trên. Trước đây trên TikTok lan truyền một đoạn clip biểu diễn của ca sĩ Lệ Quyên, tháp tùng nữ ca sĩ biểu diễn không ai khác chính là Lâm Bảo Châu. Nhưng thay vì chăm chú quan sát người tình của mình thì nam người mẫu khi ngồi ở dưới hàng ghế khán giả lại chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.

Tuy nhiên, cặp đôi đều không hề lên tiếng thanh minh hay đáp trả. Tối ngày 24/1, cả Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đều có động thái. Trong khi "Nữ hoàng phòng trà" khoe body gợi cảm cũng thần thái sang chảnh thì Lâm Bảo Châu lại check-in tại một bãi cỏ.

Lệ Quyên đăng ảnh khoe body.