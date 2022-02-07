Bánh chưng "thả ga" suốt mùa Tết, Lệ Quyên vẫn thoải mái khoe vóc dáng "cực bạo" ngày đầu năm

Dù ăn uống thả ga suốt những ngày lễ Tết vừa qua, thế nhưng Lệ Quyên vẫn khiến dân tình phải trầm trồ với vóc dáng nóng bỏng không qua chỉnh sửa.

Mới ngày đầu năm, trên trang cá nhân, Lệ Quyên đã khiến dân tình đổ dồn sự chú ý khi khoe vóc dáng cực táo bạo. Thừa nhận bản thân ăn uống thả ga suốt mùa Tết, cộng thêm việc "mù" công nghệ không biết chỉnh sửa hình ảnh, nữ ca sĩ "ngầm" khoe khéo vóc dáng bốc lửa tự nhiên của mình ở tuổi 40. Từ ngày yêu tình trẻ Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên nhận được nhiều lời khen ngợi khi ngày càng trẻ trung, quyến rũ. Trong những ngày Tết, nữ ca sĩ cũng chẳng ngần ngại tiết lộ về việc buông thả bản thân với chế độ ăn uống chẳng còn nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cô vẫn khiến dân tình trầm trồ bởi vóc dáng vô cùng cân đối, đường cong mỹ miều đủ khiến bao người ghen tỵ.

Sau kỳ nghỉ lễ, Lệ Quyên có màn "chơi lớn" khi khoe đường cong cơ thể trong bộ đồ nội y quyến rũ. Cho biết bản thân khá kém cỏi, vụng về ở khoản công nghệ, Lệ Quyên khẳng định vóc dáng nóng bỏng của mình không hề có sự chỉnh sửa: "Hết tết rồi. Theo thông lệ, ta check body cái xem nào, hihi. Để vạn vật xung quanh không bị bẻ cong nè, để hình ảnh trung thực rõ nét nè. Nhất là với người dốt công nghệ, vụng về không biết chỉnh sửa như mình thì tốt nhất là phải giữ gìn thôi" - Lệ Quyên chia sẻ. Hình ảnh nóng bỏng của Lệ Quyên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Đông đảo khán giả dành nhiều lời khen ngợi, thậm chí còn "xin vía" trẻ trung, xinh đẹp của "nữ hoàng phòng trà" khi dù đã ở ngưỡng 40, nữ ca sĩ vẫn cực quyến rũ, đủ sức khiến bao thiếu nữ phải ghen tỵ.

Bên cạnh nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, ở thời điểm hiện tại, Lệ Quyên còn đang có cho mình cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên tình trẻ Lâm Bảo Châu. Dù nhiều lần vướng tranh cãi về chuyện tình cảm với tình trẻ, thế nhưng sau tất cả, Lệ Quyên vẫn chứng minh được tình yêu với Lâm Bảo Châu với loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

"Tình tin đồn" của chồng cũ Lệ Quyên nói thẳng về Ngọc Trinh sau 8 năm mối thù "xài chung" bồ đại gia Chân dài Khánh My tuyên bố cho biết Ngọc Trinh không xứng khi đặt tên tuổi cạnh cô. Sau 8 năm bị "nữ hoàng nội y" tố cướp bồ đại gia, cuộc chiến "ngầm" giữa Khánh My và Ngọc Trinh dường như vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-chung-tha-ga-suot-mua-tet-le-quyen-van-thoai-mai-khoe-voc-dang-cuc-bao-ngay-dau-nam-448898.html