Khánh My được nhiều người biết đến là một trong những diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Việt. Bên cạnh việc gây chú ý nhờ ngoại hình chuẩn mẫu và nhan sắc xinh đẹp, Khánh My cũng thường xuyên là tên tuổi được nhắc đến với đời tư ồn ào cùng nhiều phát ngôn gây sốc. Thời gian gần đây, Khánh My được nhiều người nhắc đến với danh xưng "tình tin đồn" của chồng cũ Lệ Quyên khi liên tục lộ nghi vấn đang hẹn hò với doanh nhân Đức Huy.

Dù liên tục bị tung bằng chứng hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên, thế nhưng Khánh My vẫn phủ nhận mối quan hệ với nam doanh nhân đại gia. Trả lời phỏng vấn trên Trí Thức Trẻ, người đẹp cho biết: "Tôi nghĩ tin đồn này cũng… khuấy động mạng xã hội trong 1 đến 2 tuần đó. Nhưng tôi nghĩ, ai đã theo dõi tôi và theo dõi anh Đức Huy sẽ biết chúng tôi đều phủ nhận rồi, đó chỉ là mối quan hệ bạn bè mà thôi".