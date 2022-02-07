Chân dài Khánh My tuyên bố cho biết Ngọc Trinh không xứng khi đặt tên tuổi cạnh cô. Sau 8 năm bị "nữ hoàng nội y" tố cướp bồ đại gia, cuộc chiến "ngầm" giữa Khánh My và Ngọc Trinh dường như vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Khánh My được nhiều người biết đến là một trong những diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Việt. Bên cạnh việc gây chú ý nhờ ngoại hình chuẩn mẫu và nhan sắc xinh đẹp, Khánh My cũng thường xuyên là tên tuổi được nhắc đến với đời tư ồn ào cùng nhiều phát ngôn gây sốc. Thời gian gần đây, Khánh My được nhiều người nhắc đến với danh xưng "tình tin đồn" của chồng cũ Lệ Quyên khi liên tục lộ nghi vấn đang hẹn hò với doanh nhân Đức Huy. Dù liên tục bị tung bằng chứng hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên, thế nhưng Khánh My vẫn phủ nhận mối quan hệ với nam doanh nhân đại gia. Trả lời phỏng vấn trên Trí Thức Trẻ, người đẹp cho biết: "Tôi nghĩ tin đồn này cũng… khuấy động mạng xã hội trong 1 đến 2 tuần đó. Nhưng tôi nghĩ, ai đã theo dõi tôi và theo dõi anh Đức Huy sẽ biết chúng tôi đều phủ nhận rồi, đó chỉ là mối quan hệ bạn bè mà thôi".

Nói về những bức hình hẹn hò được bắt gặp gần đây, Khánh My cũng cho biết thêm: "Trong lúc đi chơi có rất nhiều người, nhưng người ta quay lại và cắt ghép, những đoạn đông người thì không được đưa lên. Tuy nhiên, tôi thấy không sao cả, hiểu lầm là hiểu lầm, 2 người đang độc thân mà lại đi chung với nhau nên có những hiểu lầm là chuyện rất bình thường". Bên cạnh việc được nhắc đến là tình mới của doanh nhân Đức Huy, Khánh My cũng được biết đến là "tình địch" một thời của Ngọc Trinh. Cuộc chiến của 2 người đẹp sau khi Ngọc Trinh lên tiếng tố Khánh My cướp bồ đại gia của mình đến nay đã hơn 8 năm, thế nhưng, cả hai chân dài dường như vẫn chưa kết thúc được cuộc chiến của mình.

Lùm xùm nổ ra vào năm 2014 khi Ngọc Trinh bất ngờ tố Khánh My cướp bồ đại gia của mình, cho đến năm 2015, chân dài Trà Vinh còn đá xéo "ai đó" là "yêu nhền nhện". Về phía Khánh My, cô phủ nhận hoàn toàn và nói thẳng: "Tôi thừa nhận có biết người đàn ông được cho là bạn trai của đồng nghiệp nhưng không có quan hệ thân thiết gì cả. Vì vậy, nói tôi cướp bồ hay xen vào mối quan hệ của người nào đó là hoàn toàn sai sự thật. Tôi cũng chưa từng tỏ ý thích hay tán tỉnh gì vị đại gia ấy. Còn chuyện anh ta có thích tôi hay ai khác thì tôi không quan tâm và cũng không kiểm soát được. Tôi nghĩ nếu có người yêu thì nên về quản lý, giữ bạn trai mình, chứ cứ chạy theo trách móc, gây phiền hà cho những phụ nữ khác thì chỉ mệt người". Mới đây, khi được nhắc đến bên cạnh Ngọc Trinh, Khánh My tiếp tục thể hiện thái độ "không đội trời chung" và tuyên bố Ngọc Trinh không cùng đẳng cấp để được đặt bên cạnh tên tuổi của cô: "Thật sự tôi nghĩ tên tôi và Ngọc Trinh không nên đặt gần nhau vì mỗi người ở một đẳng cấp khác. Tôi nghĩ 2 cái tên này không xứng đáng khi ở cạnh nhau". Bên cạnh đó, Khánh My cũng không quên nhấn mạnh khi được hỏi về "đẳng cấp" giữa mình và "nữ hoàng nội y" showbiz Việt: "Thì tại vì 2 cách sống, 2 linh hồn, 2 quan niệm sống hoàn toàn khác nhau, nếu đã so sánh thì phải gần nhau mới so sánh được, khập khiễng quá thì không nên".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tin-don-cua-chong-cu-le-quyen-noi-thang-ve-ngoc-trinh-sau-8-nam-moi-thu-xai-chung-bo-dai-gia-448880.html