Chồng cũ Lệ Quyên bị bắt gặp đang hẹn hò với một cô gái có thân hình "bốc lửa" trong dịp lễ Noel. Cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn cô gái đó chính là người mẫu, diễn viên Khánh My.
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Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip được cho là doanh nhân Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên đưa một chân dài xinh đẹp, nổi tiếng trong Vbiz đi chơi dịp Giáng sinh 24/12. Qua các chi tiết soi được, nhiều bình luận nghi ngờ cô gái sánh đôi bên vị đại gia khét tiếng chính là người mẫu, diễn viên Khánh My.
Thậm chí, còn xuất hiện tin đồn cả hai đang âm thầm hẹn hò sau khi Đức Huy cắt đứt chuyện tình cảm với người đẹp Cẩm Đan còn Khánh My chia tay Tiến Vũ sau 4 năm gắn bó. Tuy nhiên, đây chỉ là lời đồn đoán, về phía Khánh My và cả Đức Huy đều không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận bất cứ điều gì về mối quan hệ này.
Một chi tiết khác khiến cư dân mạng càng thêm nghi vấn là khoảng thời gian gần đây, người đẹp 9x thường xuyên đến sân golf và có góc chụp hình giống như địa điểm mà Đức Huy cũng hay lui tới. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị réo tên vào các tin đồn chưa rõ thực hư, nữ diễn viên cũng hạn chế cập nhật các hoạt động của mình lên trang cá nhân.
Khánh My được công chúng biết đến với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang phim ảnh và cũng ghi được ấn tượng qua một số vai diễn trong các bộ phim như: Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24, Mỹ nhân Sài thành, Ba vợ cưới vợ ba,...
Đức Huy là một đại gia giỏi giang và giàu có, sở hữu một phòng trà có tiếng ở TP.HCM. Anh được giới nghệ sĩ kính nể sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn. Năm 2011, anh kết hôn với ca sĩ Lệ Quyên và có chung một cậu con trai. Nhưng đến cuối tháng 10/2020, cặp đôi đã xác nhận ly hôn trong êm đẹp.