Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip được cho là doanh nhân Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên đưa một chân dài xinh đẹp, nổi tiếng trong Vbiz đi chơi dịp Giáng sinh 24/12. Qua các chi tiết soi được, nhiều bình luận nghi ngờ cô gái sánh đôi bên vị đại gia khét tiếng chính là người mẫu, diễn viên Khánh My.

Khánh My và Đức Huy bị nghi hẹn hò với nhau trong dịp lễ Noel - Ảnh: Cắt từ clip

Thậm chí, còn xuất hiện tin đồn cả hai đang âm thầm hẹn hò sau khi Đức Huy cắt đứt chuyện tình cảm với người đẹp Cẩm Đan còn Khánh My chia tay Tiến Vũ sau 4 năm gắn bó. Tuy nhiên, đây chỉ là lời đồn đoán, về phía Khánh My và cả Đức Huy đều không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận bất cứ điều gì về mối quan hệ này.