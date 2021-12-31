Giữa lúc tin đồn hẹn hò Khánh My vẫn đang rầm rộ mạng xã hội, phía chồng cũ Lệ Quyên đã có động thái làm rõ.
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Sau khi tuyên bố ly hôn với Lệ Quyên, đại gia Đức Huy thường xuyên vướng phải nhiều tin đồn cặp kè với hàng loạt chân dài trẻ tuổi và xinh đẹp trong Vbiz. Mới đây, trong dịp Giáng sinh, "team qua đường" bất ngờ bắt gặp được khoảnh khắc Đức Huy sánh đôi cùng một cô gái, thậm chí có cả nhiều hành động thân mật. Qua quan sát và phân tích, cư dân mạng lập tức réo tên cô gái đi cùng nam doanh nhân chính là người mẫu, diễn viên Khánh My.
Liên quan đến ồn ào hẹn hò với Khánh My, phía Đức Huy đã có những chia sẻ mới nhất về tin đồn này. Theo đó, nam doanh nhân xác nhận mỹ nhân váy đỏ trong clip đúng như lời đồn đoán đó chính là Khánh My. Anh cho biết thêm, ngày hôm đó phải làm một số thủ tục giấy tờ nên cô đã nhờ anh đứng ra giúp đỡ. Cả hai chỉ có quan hệ bạn bè không hơn không kém.
Sau khi giúp người đẹp xong xuôi việc, cả hai có đi ăn cùng một nhóm bạn, chứ không hề "đánh lẻ" đi chơi Noel như lời đồn đoán. Còn phía Khánh My, cô nàng vẫn chưa có bất kì hành động đính chính nào. Vừa qua, cách đây không lâu, cô nàng cũng vừa thông báo "đường ai nấy đi" với Tiến Vũ sau 4 năm mặn nồng.
Trên trang cá nhân, Tiến Vũ cũng xác nhận việc đã chia tay với Khánh My: "Cảm ơn em đã thật sự cố gắng tử tế với tôi 4 năm qua. Dù rất yêu và hợp nhau về mọi mặt, nhưng từ đây chúng ta sẽ thật sự không cùng nắm tay nhau bước tiếp con đường mà hai chúng ta đã cùng mơ ước đến được nữa rồi. Chúc em sống tốt và đạt được những điều to lớn hơn mà em mong muốn với cuộc sống mà em chọn".