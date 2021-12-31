Sau khi tuyên bố ly hôn với Lệ Quyên, đại gia Đức Huy thường xuyên vướng phải nhiều tin đồn cặp kè với hàng loạt chân dài trẻ tuổi và xinh đẹp trong Vbiz. Mới đây, trong dịp Giáng sinh, "team qua đường" bất ngờ bắt gặp được khoảnh khắc Đức Huy sánh đôi cùng một cô gái, thậm chí có cả nhiều hành động thân mật. Qua quan sát và phân tích, cư dân mạng lập tức réo tên cô gái đi cùng nam doanh nhân chính là người mẫu, diễn viên Khánh My.

Team qua đường bắt gặp Khánh My và chồng cũ đại gia đi chơi cùng nhau trong lễ Noel - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến ồn ào hẹn hò với Khánh My, phía Đức Huy đã có những chia sẻ mới nhất về tin đồn này. Theo đó, nam doanh nhân xác nhận mỹ nhân váy đỏ trong clip đúng như lời đồn đoán đó chính là Khánh My. Anh cho biết thêm, ngày hôm đó phải làm một số thủ tục giấy tờ nên cô đã nhờ anh đứng ra giúp đỡ. Cả hai chỉ có quan hệ bạn bè không hơn không kém.