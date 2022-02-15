Lệ Quyên khoe quà Valentine tình trẻ kém 12 tuổi tặng, câu nói đặc biệt khiến chị đẹp xúc động

Chia sẻ về buổi tối lãng mạn mà bạn trai trẻ tuổi Lâm Bảo Châu dành tặng cho mình trong đêm Valentine vừa qua, Lệ Quyên lần đầu lên tiếng nói về những lời dèm pha chuyện tình cảm lệch tuổi của mình.

Khá yên ắng trong ngày lễ Tình nhân vừa qua, mãi đến chiều ngày 15/2, Lệ Quyên mới chính thức khoe về ngày lễ Valentine bên tình trẻ kém 12 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ gây chú ý khi hiếm hoi nói về cách đối xử vô cùng tình cảm mà Lâm Bảo Châu dành tặng mình, món quà kèm câu nói đặc biệt của tình trẻ khiến Lệ Quyên không khỏi xúc động. Khoe khoảnh khắc sánh đôi tình cảm trong biệt thự triệu đô cùng bó hoa trái to cực lớn, nữ ca sĩ ngọt ngào viết: "Anh ấy nói rằng: "Anh chỉ có trái tim tặng em thôi". Điều tuyệt vời nhất anh tặng em là đủ rồi. Bước vào nhà khi mở cửa ra, ngỡ ngàng thấy chậu hoa lớn gấp đôi mình với 500 bông hoa bạn ấy thiết kế riêng thế này. My Valentine".

Đáng chú ý, bên dưới bình luận, Lệ Quyên lần đầu lên tiếng về những dèm pha ồn ào xoay quanh chuyện tình của mình. Cụ thể, khi đáp trả một lời tâm sự của fan, Lệ Quyên viết: "Chị happy (vui vẻ) vì lời dèm pha quá ít so với những yêu thương dành cho chị. Em thấy nè, chị để cmt công khai, bao nhiêu like và cmt hầu hết là người hiểu biết và có văn hoá nè. Mọi người quá đáng yêu còn gì. Em cứ happy với sự lựa chọn của mình nha". Về phía, Lâm Bảo Châu, anh chàng cũng chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên Lệ Quyên dịp Valentine và khoe món quà cả hai tặng nhau ngày đặc biệt. Nếu Lâm Bảo Châu tặng Lệ Quyên hoa hồng rực rỡ, nửa kia lại tặng cho anh đồ hiệu, cùng với đó là thư tay cực tình. Cô xưng hô "vợ chồng" với mẫu nam kém 12 tuổi, hết lời cảm ơn về sự ngọt ngào.

"Cảm ơn chồng vì ngày nào cũng khiến vợ thấy ngọt ngào như Valentine", Lệ Quyên nhắn nhủ Lâm Bảo Châu. Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu công khai hẹn hò vào tháng 8/2020, sau khi nữ ca sĩ chính thức thông báo đã ly hôn chồng đại gia. Từ khi công khai, cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, kèm theo đó, thời gian gần đây cặp đôi vướng phải nhiều ồn ào về chuyện tình cảm. Cụ thể, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu bị dân tình soi ra khá nhiều khoảnh khắc "lạnh nhạt" khi bên nhau. Trong đó, thái độ của tình trẻ được cho là kém mặn nồng và không thiết tha gì với chị đẹp. Dù chịu không ít gièm pha, nhưng có thể thấy cả hai vẫn đang vô cùng hạnh phúc bên nhau và không mấy bận tâm về điều này.

Lệ Quyên mặc quần ôm sát màu da đi lễ chùa đầu năm khiến dân tình "nhức mắt" vì mặc như không mặc Chuyện ăn mặc khi đi chùa của sao Việt nhiều lần khiến dân tình phải tranh cãi, bàn tán, mới đây nhất Lệ Quyên là sao Việt tiếp theo ghi tên mình vào danh sách nghệ sĩ ăn mặc "kém duyên" phản cảm, khi đi chùa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-khoe-qua-valentine-tinh-tre-kem-12-tuoi-tang-cau-noi-dac-biet-khien-chi-dep-xuc-dong-450276.html