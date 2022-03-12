Hé lộ những nguy hiểm rình rập đối với mẹ và bé khi sản phụ mang thai ở tuổi cao

Sức khỏe 12/03/2022 10:02

Ngày nay nhiều cặp vợ chồng lựa chọn kết hôn và sinh con trễ, do họ muốn có một nền tảng vững chắc về mặt kinh tế trước. Nhưng liệu việc có con khi ngoài 30 tiềm ẩn những rủi ro gì, tác động xấu hay tốt đối với cả mẹ và bé? Hãy cùng đọc bài viết để xem các chuyên gia phân tích như thế nào

Theo thời gian, phong cách nuôi dạy con cái của chúng ta đã thay đổi và độ tuổi làm cha mẹ cũng vậy. Đã qua rồi cái thời các cặp vợ chồng lên kế hoạch sinh con trước khi bước sang tuổi 30. Với việc kết hôn muộn và sở thích nghề nghiệp, giờ đây mọi người chọn sinh con muộn hơn khi họ có nhiều nguồn lực và kinh nghiệm hơn để chăm sóc con cái. Nhưng hết lần này đến lần khác, những câu hỏi đã được đặt ra về việc liệu sinh con muộn có ảnh hưởng đến sự phát triển của những đứa trẻ hay không. Các chuyên gia trong lĩnh vực này đã có nhiều ý kiến ​​khác nhau về vấn đề này. Một số ủng hộ nó trong khi những người khác chỉ ra vấn đề có thể phát sinh. Dưới đây là một số lợi ích và hạn chế có thể xảy ra khi có con ở các độ tuổi khác nhau.

Sảy thai

Cả khoa học và trí tuệ phổ biến đều cho rằng những cặp vợ chồng sinh con ở độ tuổi 20 sẽ sinh con khỏe mạnh và thậm chí nguy cơ sảy thai và dị tật bẩm sinh thấp. Đó là bởi vì ở độ tuổi 20, hệ thống sinh sản của cả nam và nữ đều hoạt động hiệu quả. Sau 40 tuổi ở nam giới, số lượng và chất lượng tinh trùng suy giảm và điều tương tự cũng xảy ra với trứng của phụ nữ. Các tình trạng trao đổi chất bổ sung như huyết áp cao và tiểu đường khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn.

Sự phát triển trí não của trẻ

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tuổi người mẹ cao có thể dẫn đến suy giảm kết quả nhận thức thần kinh. Theo một nghiên cứu năm 2009, có một người cha lớn tuổi có thể là một lý do dẫn đến sự suy giảm kết quả nhận thức thần kinh ở trẻ em trong thời kỳ sơ sinh và thời thơ ấu. Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Molecular Psychiatry cho thấy tuổi của người cha cũng có thể liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ ở trẻ em

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Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sức khỏe tinh thần của cha mẹ

Mối quan tâm về mặt sinh học là hiển nhiên trong trường hợp cha mẹ lớn tuổi, nhưng về sức khỏe tâm thần, sinh con muộn hơn là một lựa chọn tốt hơn nhiều. Các nghiên cứu khác nhau cho thấy rằng con cái của các bậc cha mẹ lớn tuổi có ít tác động tiêu cực hơn đến sức khỏe tinh thần của họ. Điều này phổ biến hơn trong trường hợp của những ông bố lớn tuổi. Trong trường hợp của các bà mẹ lớn tuổi, không có lợi ích tâm lý xã hội rõ ràng nào cho trẻ sơ sinh. Các nghiên cứu cho thấy rằng các bà mẹ lớn tuổi thường trưởng thành hơn, có học thức hơn và ít thực hiện các hành vi nguy hiểm hơn khi mang thai.

Thời điểm nào là thích hợp để sinh con ?

Không có thời điểm sinh con đúng hay sai. Các nghiên cứu khác nhau có các kết quả khác nhau. Vì vậy, không thể nói rõ ràng khi nào người ta nên lập kế hoạch về việc mang thai. Để đưa ra một khung tuổi chính xác, cần có nhiều nghiên cứu hơn trong lĩnh vực này. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và đối phương của bạn khi nói đến kế hoạch sinh con. Điều quan trọng nhất là phải chuẩn bị tâm lý cho việc nuôi dạy một đứa trẻ vì đó không phải là một công việc dễ dàng.

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Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30

Những thuận lợi và rủi ro bạn có thể gặp phải nếu sinh con ở độ tuổi 20 so với tuổi 30

Trong hàng ngàn năm, hầu như phụ nữ đã mang thai và sinh con ở độ tuổi thanh thiếu niên và đầu những năm 20 tuổi, nhưng gần đây độ tuổi trung bình của các bà mẹ sinh con đã thay đổi thành độ tuổi 30. 

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