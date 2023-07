Nhiều thai phụ lo lắng vắc xin COVID-19 làm tăng nguy cơ sinh non, kết quả nghiên cứu khiến nhiều người bất ngờ

Một nghiên cứu do đại học Yale cho thấy, khi xem xét từ hơn 40.000 người đang mang thai đã có thể bổ sung thêm bằng chứng mới hỗ trợ về thông tin an toàn của việc tiêm phòng COVID-19 trong thai kỳ. Nghiên cứu cho thấy tiêm phòng COVID-19 trong thai kỳ không liên quan đến việc bị sinh non hoặc thai nhỏ so với tuổi thai (SGA) khi so sánh với những người mang thai không được tiêm chủng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ba tháng cuối thai kỳ khi tiêm chủng và số liều vắc-xin COVID-19 được tiêm ngừa cũng không liên quan đến việc tăng nguy cơ sinh non hoặc thai nhỏ so với tuổi thai (SGA).

Sinh non (trong đó trẻ sinh sớm hơn 37 tuần) và thai nhỏ so với tuổi thai SGA (trong đó trẻ sinh ra có kích thước nhỏ hơn bình thường so với tuổi thai) có liên quan đến nguy cơ tử vong và khuyết tật ở trẻ sơ sinh cao hơn. Đối với nghiên cứu mới, các tác giả đã sử dụng dữ liệu từ tám tổ chức chăm sóc sức khỏe tham gia vào Vaccine Safety Datalink (dữ liệu an toàn vắc-xin)- một dự án do CDC thành lập để giám sát tính an toàn của vắc xin - để điều tra nguy cơ sinh non hoặc thai nhỏ so với tuổi thai (SGA) ở phụ nữ mang thai được tiêm chủng và chưa tiêm chủng từ 16 đến 49 tuổi.

Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu cho biết, trong số những người tham gia trong cuộc nghiên cứu, 10.064 người, tương đương gần 22%, đã tiêm được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 trong khi mang thai. Hầu hết (98,3%) được tiêm chủng trong tháng thứ hai hoặc thứ ba của thai kỳ; phần còn lại (1,7%) tiêm chủng trong ba tháng đầu của thai kỳ. Gần 96% những người được tiêm chủng đã được tiêm vắc xin mRNA do Pfizer-BioNTech hoặc Moderna phát triển. Các nhà nghiên cứu cho biết, cho đến nay, một số nghiên cứu đã mô tả kết quả của những thai phụ vẫn có sức khỏe tốt sau khi tiêm vắc xin COVID-19 trong thai kỳ. Những phát hiện mới bổ sung thêm bằng chứng cho thấy tiêm chủng COVID-19 là an toàn trong thai kỳ.