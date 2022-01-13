Nhiều thai phụ lo lắng vắc xin COVID-19 làm tăng nguy cơ sinh non, kết quả nghiên cứu khiến nhiều người bất ngờ

Sức khỏe 13/01/2022 06:30

Một nghiên cứu gần đây đã bổ sung thêm bằng chứng mới về sự an toàn của việc tiêm phòng COVID-19 trong thai kỳ.

Nhiều thai phụ lo lắng vắc xin COVID-19 làm tăng nguy cơ sinh non, kết quả nghiên cứu khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Những người mang thai nhiễm COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh cao và tỉ lệ tử vong cao hơn, tuy nhiên chỉ có 31% người mang thai ở Hoa Kỳ đã được tiêm vắc-xin tính đến tháng 9 năm 2021. Một rào cản đối với việc chấp nhận tiêm vắc-xin là lo ngại rằng việc tiêm chủng có thể phá hư thai. Các thông tin về những lo lắng này đã được thông báo bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ(CDC).

Một nghiên cứu do đại học Yale cho thấy, khi xem xét từ hơn 40.000 người đang mang thai đã có thể bổ sung thêm bằng chứng mới hỗ trợ về thông tin an toàn của việc tiêm phòng COVID-19 trong thai kỳ. Nghiên cứu cho thấy tiêm phòng COVID-19 trong thai kỳ không liên quan đến việc bị sinh non hoặc thai nhỏ so với tuổi thai (SGA) khi so sánh với những người mang thai không được tiêm chủng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ba tháng cuối thai kỳ khi tiêm chủng và số liều vắc-xin COVID-19 được tiêm ngừa cũng không liên quan đến việc tăng nguy cơ sinh non hoặc thai nhỏ so với tuổi thai (SGA).

Sinh non (trong đó trẻ sinh sớm hơn 37 tuần) và thai nhỏ so với tuổi thai SGA (trong đó trẻ sinh ra có kích thước nhỏ hơn bình thường so với tuổi thai) có liên quan đến nguy cơ tử vong và khuyết tật ở trẻ sơ sinh cao hơn. Đối với nghiên cứu mới, các tác giả đã sử dụng dữ liệu từ tám tổ chức chăm sóc sức khỏe tham gia vào Vaccine Safety Datalink (dữ liệu an toàn vắc-xin)- một dự án do CDC thành lập để giám sát tính an toàn của vắc xin - để điều tra nguy cơ sinh non hoặc thai nhỏ so với tuổi thai (SGA) ở phụ nữ mang thai được tiêm chủng và chưa tiêm chủng từ 16 đến 49 tuổi.

Nhiều thai phụ lo lắng vắc xin COVID-19 làm tăng nguy cơ sinh non, kết quả nghiên cứu khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Các nhà nghiên cứu cho biết, trong số những người tham gia trong cuộc nghiên cứu, 10.064 người, tương đương gần 22%, đã tiêm được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19 trong khi mang thai. Hầu hết (98,3%) được tiêm chủng trong tháng thứ hai hoặc thứ ba của thai kỳ; phần còn lại (1,7%) tiêm chủng trong ba tháng đầu của thai kỳ. Gần 96% những người được tiêm chủng đã được tiêm vắc xin mRNA do Pfizer-BioNTech hoặc Moderna phát triển. Các nhà nghiên cứu cho biết, cho đến nay, một số nghiên cứu đã mô tả kết quả của những thai phụ vẫn có sức khỏe tốt sau khi tiêm vắc xin COVID-19 trong thai kỳ. Những phát hiện mới bổ sung thêm bằng chứng cho thấy tiêm chủng COVID-19 là an toàn trong thai kỳ.

Nghiên cứu về các nguyên nhân dẫn đến việc đồng ý tiêm vắc-xin thấp ở phụ nữ mang thai đã chỉ ra ra rằng chính vì mối quan tâm phổ biến nhất là thiếu thông tin về tính an toàn của vắc-xin COVID-19 ở người mang thai và nguy cơ gây hại cho thai nhi. Heather Lipkind, phó sản khoa, phụ khoa và khoa sinh sản học tại Trường Y Yale và là tác giả chính của nghiên cứu, ông cho biết kết quả của nghiên cứu này nói lên cả hai điều này.

Ông Lipkind cho biết: “Tiêm vắc xin chống lại COVID-19 là rất quan trọng để ngăn ngừa bệnh trở nặng ở người mang thai. Với tỷ lệ COVID-19 ngày càng tăng trong cộng đồng, chúng tôi đang khuyến khích những người mang thai đi tiêm phòng."

Nhiều thai phụ lo lắng vắc xin COVID-19 làm tăng nguy cơ sinh non, kết quả nghiên cứu khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Những người mang thai, ngoài việc tăng nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong so với những người không mang thai, còn có nhiều khả năng có thể bị yêu cầu nhập viện để chăm sóc đặc biệt, hỗ trợ thở máy và cung cấp oxy trong máu bằng máy. CDC và Trường Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyên dùng vắc-xin COVID-19 cho những người đang mang thai, đang cho con bú, đang lên kế hoạch có thai hoặc có thể mang thai trong tương lai. 

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